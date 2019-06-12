Умер актер из сериала «Санта-Барбара»

Американский актер Джим МакМуллан умер в возрасте 82 лет, сообщила его супруга Хелен МакМуллан.

Причиной смерти стали осложнения болезни моторных нейронов, которой страдал артист, передает РИА «Новости» со ссылкой на Hollywood Reporter.

МакМуллан скончался 31 мая, однако известно об этом стало только сейчас.

МакМуллан прославился благодаря телесериалу «Санта-Барбара» в 1992 году. Он также снимался в картинах «Спасатели Малибу», «Даллас», «Молодые и дерзкие», «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба» и других.