Авианосец США вышел на учения в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море начались совместные американо-японские военные учения, в которых задействованы атомный авианосец Ronald Reagan («Рональд Рейган»), а также вертолетоносец японских сил самообороны «Идзумо», пишет газета «Санкэй».

По данным издания, маневры начались в понедельник, 10 июня. В них также принимают участие японские эсминцы «Мурасамэ» и «Акэбоно». В ходе учений корабли главным образом отрабатывают совместное маневрирование, передает ТАСС.

В статье говорится, что военные учения направлены на сдерживание Китая, который занимается активным освоением территорий в Южно-Китайском море.

«Рональд Рейган» водоизмещением 101,4 тыс. тонн является одним из крупнейших в мире кораблей, он способен нести до 90 самолетов и вертолетов разных типов.

Напомним, Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона насчет территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море, а США регулярно патрулируют акваторию моря вблизи этих островов.

Так, в мае эсминец ВМС США Preble прошел в 12 милях от спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море, «чтобы оспорить чрезмерные морские претензии и сохранить доступ к водным путям в соответствии с международным правом». Китай опротестовал действия США.

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