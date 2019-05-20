Китай выразил протест США из-за захода эсминца в Южно-Китайское море

Китай выразил решительный протест из-за «самовольного» захода корабля ВМС США в акваторию спорного рифа Хуанъянь в Южно-Китайском море.

Эсминец ВМС США «без получения разрешения от правительства Китая самовольно вошел в акваторию китайского рифа Хуанъянь», ВМС Китая в соответствии с законом провели проверку «свой – чужой» и сделали предупреждение американскому кораблю, чтобы он покинул эти воды, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, сообщает РИА «Новости».

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что действия американского военного корабля являются нарушением суверенитета Китая, подрывом мира и стабильности в этой акватории. Китайская сторона выражает решительный протест в связи с этим», – добавил Лу Кан.

Ранее эсминец ВМС США Preble прошел в 12 милях от спорного острова Хуанъянь в Южно-Китайском море, «чтобы оспорить чрезмерные морские претензии и сохранить доступ к водным путям в соответствии с международным правом».

Напомним, Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона насчет территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море, а США регулярно патрулируют акваторию моря вблизи этих островов.

Так, в сентябре 2018 года эсминец ВМС США прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов Китая. После этого Пекин потребовал от Вашингтона прекратить провокационные действия в Южно-Китайском море.