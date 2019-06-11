Представитель Алибасова оценил версию об отравлении продюсера

Версия об отравлении Бари Алибасова не исключается, однако он сам должен подтвердить или опровергнуть ее, когда окончательно придет в сознание, заявил представитель продюсера Вадим Горжанкин.

«Когда Бари Алибасов придет в сознание, будет рассматриваться версия криминального характера. (…) Версия [об отравлении] будет рассматриваться серьезно», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, после проверки может начаться следствие по данному делу.

Сын продюсера Бари Алибасов-младший также не исключил, что кто-то умышленно отравил его отца. «У нас на студии постоянно проходной двор. Заказывается огромное количество артистов, и надо, чтобы отец эту версию снял сам», – заявил он агентству городских новостей «Москва».

Ранее Бари Алибасов-младший рассказал, как ведет себя отец после выхода из медикаментозного сна.

Во вторник Алибасов пришел в сознание после того, как в начале месяца случайно выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию. Алибасов-младший опубликовал фото с очнувшимся отцом.