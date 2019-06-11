Кремль высказался об увольнении генералов МВД по делу Голунова

Президент России Владимир Путин своевременно рассмотрит ходатайство министра внутренних дел Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Колокольцев будет ходатайствовать перед Путиным об отстранении глав двух управлений ГУ МВД по Москве в связи с делом журналиста «Медузы» Голунова.

Перед этим он сообщил, что уголовное преследование журналиста прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Его освободили из-под домашнего ареста.

Голунова обвинили в попытке сбыта наркотиков, дело вызвало серьезный резонанс в обществе.