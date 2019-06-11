США расширили санкции против Сирии

США расширили санкции в отношении Сирии, говорится в заявлении американского министерства финансов.

В списке оказались 13 юридических лиц из Сирии, Ливана и ОАЭ, а также три сирийских гражданина с одинаковой фамилией. В частности под санкции попали трейдинговая компания из ОАЭ ASM International Trading, с которой и связаны все внесенные в список физические лица, торговые компании, производитель сахара из Хомса и холдинговая компания Aman из Сирии, передает РИА «Новости».

Министерство финансов также сообщило, что санкции направлены против сирийского бизнесмена Самера Фоза и принадлежащей ему компании. По утверждениям ведомства, родственники предпринимателя воспользовались сирийским конфликтом с целью получения прибыли.

«Министерство финансов намерено привлекать к ответственности тех, кто наживается и набивает карманы режима Асада, пока сирийские граждане страдают от этого гуманитарного кризиса», – сказала замминистра финансов Сигал Манделкер.

В ведомстве также назвали Фоза «сирийским олигархом», который поддерживает напрямую власти Сирии и строит роскошные отели на «украденной земле».

Отмечается, что с января текущего года Фоз уже находится под санкциями Евросоюза.

Ранее Кремль прокомментировал предложение США и Израиля, в рамках которого с Дамаска предлагалось снять американские санкции с Сирии в ответ на ее избавление от влияния Ирана.