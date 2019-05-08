Трамп продлил санкции против Сирии

Санкции против Сирии продлеваются на год, сообщил глава американского государства Дональд Трамп Конгрессу США.

В заявлении, которое распространила американская администрация, Вашингтон обвиняет власти Сирии в том, что Дамаск ведет «жестокую войну с сирийским народом, который призывает к свободе и представительному правительству», передает РИА «Новости».

По мнению США, это «порождает нестабильность во всем регионе», приводит к «росту экстремизма и сектантства», а также создает угрозу для нацбезопасности, внешней политики и экономики США.

Вашингтон бездоказательно обвинил сирийские власти в «использовании химоружия, поддержке террористических организаций и создании препятствий для эффективного функционирования ливанского правительства».

Поэтому Трамп решил продлить режим чрезвычайного положения и санкции в отношении Сирии, введенные в 2004 году.

В феврале 2019 года Сенат США одобрил законопроект «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», предусматривающий введение санкций против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана.