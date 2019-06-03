В Кремле прокомментировали предложение США по Асаду

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал аккуратнее относиться к сообщениям о предложении США признать легитимность сирийского лидера Башара Асада, если Москва согласится сдерживать иранское влияние в Сирии.

«Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать. Хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций.