Эксперт указал путь выхода из политического кризиса в Молдавии

«Здесь должны вмешаться внешние силы, то есть тот международный консенсус, который поддержал новую власть. Посадить эти противоборствующие стороны за стол переговоров и разобраться, кто прав», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель агентства «Sputnik Молдова» Владимир Новосадюк, комментируя решение президента Игоря Додона аннулировать указ о роспуске парламента Молдавии.

Эксперт отметил, что на таких переговорах необходимо решить дело полюбовно и не допустить кровопролития. «Полагаю, что его не допустят, потому что здравого ума хватит. Но никогда не говори «никогда», – добавил эксперт.

Говоря о решении Игоря Додона аннулировать указ Павла Филипа о роспуске парламента, Новосадюк отметил, что противостояние сторон продолжается.

«Нельзя говорить категорично, что Додон, Санду и Гречаная справились с задачей удержания власти в своих руках. С одной стороны, Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии, а тем временем сегодня проходит заседание Конституционного суда, который считает решение правильным, принятым в рамках закона. Поэтому противостояние продолжается», – пояснил Новосадюк.

По его словам, все знают, что КС играет на стороне прежней власти. Поэтому никто не верит в объективность решений.

«А Додон, Санду и Гречаная проводят свою линию, чтобы избавиться от «старого наследства». У новой и старой власти должны начаться переговоры, иначе они опять начнут говорить друг другу: «Это моя песочница», – заключил эксперт.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон аннулировал подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

«В качестве президента я провел консультации с парламентскими фракциями, было установлено, что указ Филипа о роспуске парламента и назначении проведения досрочных выборов 6 сентября не соответствует нормам конституции, поэтому я подписал указ об аннулировании распоряжения Филипа», – сказал Додон.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в Молдавии, где развивается политический кризис. В республике появилось сразу два президента и два премьера, а на авансцену вышли не отстраненный президент Игорь Додон и олигарх Владимир Плахотнюк, а другие фигуры.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд запросил срочное заключение Венецианской комиссии о событиях в Молдавии.

МИД России заявил, что Москва приветствует формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в стране.