Эксперт указал путь выхода из политического кризиса в Молдавии

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11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:14  |  vz.ru
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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Арест в Москве журналиста Ивана Голунова стал самой обсуждаемой темой последних дней и примером яркой общественной реакции. Именно поэтому очень важно сделать из этой истории правильные выводы – в том числе касающиеся системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства.  Подробности...
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Ключ к спасению Украины находится в руках у Бойко

Партия Бойко только вторая по популярности, но сам он – самая популярная кандидатура в премьерыФото: platform.org.ua
Следующим премьер-министром большинство украинцев хотят видеть Юрия Бойко – человека, которого националисты регулярно обвиняют в национальном предательстве. И дело тут не в его личности, а в том, что такой премьер гарантировал бы стране восстановление отношений с Россией. Есть ли шансы на то, что в Раде образуется коалиция Зеленского и Бойко, которая покончит с наследием Евромайдана? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Выйти из порочного круга правового нигилизма

Георгий Каптелин, Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Подробности...
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Прогрессивный способ помочь человеку умереть

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавний богохульный клип Шнура и сообщения о «добровольной» смерти 17-летней Ноа Потховен из Нидерландов – на первый взгляд, о разном. На самом деле – это симптомы одного и того же. Разрушения солидарности и смысла. Подробности...
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Украина возвращается на родину

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ рассказала в своем отчете, как жители Донецкой и Луганской народных республик получают российские паспорта. Если уложить отчет в три слова, то получится: за паспортами очереди. Подробности...
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            Эксперт указал путь выхода из политического кризиса в Молдавии

               11 июня 2019, 12:02
            Фото: Vladislav Culiomza/Reuters
            Текст: Дарья Рыночнова

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            «Здесь должны вмешаться внешние силы, то есть тот международный консенсус, который поддержал новую власть. Посадить эти противоборствующие стороны за стол переговоров и разобраться, кто прав», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель агентства «Sputnik Молдова» Владимир Новосадюк, комментируя решение президента Игоря Додона аннулировать указ о роспуске парламента Молдавии.

            Эксперт отметил, что на таких переговорах необходимо решить дело полюбовно и не допустить кровопролития. «Полагаю, что его не допустят, потому что здравого ума хватит. Но никогда не говори «никогда», – добавил эксперт.

            Говоря о решении Игоря Додона аннулировать указ Павла Филипа о роспуске парламента, Новосадюк отметил, что противостояние сторон продолжается.

            «Нельзя говорить категорично, что Додон, Санду и Гречаная справились с задачей удержания власти в своих руках. С одной стороны, Додон аннулировал указ о роспуске парламента Молдавии, а тем временем сегодня проходит заседание Конституционного суда, который считает решение правильным, принятым в рамках закона. Поэтому противостояние продолжается», – пояснил Новосадюк.

            По его словам, все знают, что КС играет на стороне прежней власти. Поэтому никто не верит в объективность решений.

            «А Додон, Санду и Гречаная проводят свою линию, чтобы избавиться от «старого наследства». У новой и старой власти должны начаться переговоры, иначе они опять начнут говорить друг другу: «Это моя песочница», – заключил эксперт.

            Ранее президент Молдавии Игорь Додон аннулировал подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

            «В качестве президента я провел консультации с парламентскими фракциями, было установлено, что указ Филипа о роспуске парламента и назначении проведения досрочных выборов 6 сентября не соответствует нормам конституции, поэтому я подписал указ об аннулировании распоряжения Филипа», – сказал Додон.

            Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в Молдавии, где развивается политический кризис. В республике появилось сразу два президента и два премьера, а на авансцену вышли не отстраненный президент Игорь Додон и олигарх Владимир Плахотнюк, а другие фигуры.

            Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд запросил срочное заключение Венецианской комиссии о событиях в Молдавии.

            МИД России заявил, что Москва приветствует формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в стране.


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