Арестованы все подозреваемые в убийстве спортсмена в Южном Бутово

Черемушкинский суд Москвы постановил арестовать шестерых подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева, который заступился за беременную в московском районе Южное Бутово.

Как сообщила пресс-секретарь суда Ирэна Козаева, о заключении под стражу подозреваемых ходатайствовало обвинение, срок ареста суд установил до 8 августа, передает РИА «Новости».

Ранее девушка Сергея Чуева рассказала, что молодой человек сделал замечание компании мужчин, которые «дико вели себя, оскорбляли людей», после чего его избили.

Напомним, в ночь на 8 июня в Южном Бутово был убит 34-летний Сергей Чуев – мастер спорта по греко-римской борьбе.

Подозреваемые задержаны. Позже были названы их имена и опубликованы фотографии.