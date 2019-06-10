Девушка убитого в Москве спортсмена рассказала подробности драки

Девушка убитого в московском районе Южном Бутово мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказала подробности происшествия.

«Они дико вели себя, оскорбляли людей. Сергей сделал им замечание о непристойном поведении», – сказала девушка в комментарии для телеканала 360.

Она пояснила, что конфликт начался после словесной перепалки. Изначально нападавших было двое, после прибежали еще три человека, отметила девушка.

«Сначала он с одним подрался, потом еще двое на него напали, сшибли его в воду. Последний удар был с ноги. От него он и погиб», – добавила она.

Девушка уточнила, что происшествие видели многие, но никто не стал вступаться за борца.

«Я шумела, я звала. Даже когда его вынули из воды, никто не стал помогать. Я начала реанимировать его, но это не помогло», – заключила она.

Чуев был убит в ночь на 8 июня в Южном Бутово. Сообщалось, что мужчина сделал замечание группе молодых людей, которые приставали к беременной девушке, после чего его избили. Подозреваемые задержаны, стали известны их имена.