Стороннику Навального назначили новый административный арест

Главе штаба блогера Алексея Навального Леониду Волкову назначен новый срок ареста длительностью в 15 суток.

Волкову назначили еще 15 суток административного ареста за нарушение в ходе организации акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Петербурге, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Суд признал Волкова виновным по ч. 3 ст. 20.2 КоАП. Поводом для наказания стала трансляция митинга в Петербурге, которую вел политик, рассказал директор «Фонда борьбы с коррупцией», юрист Иван Жданов.

По этому делу Волкова задержали утром 10 июня, сразу после того, как он отбыл еще 20 суток административного ареста. Этот срок Симоновский суд Москвы назначил ему 22 мая за нарушения на такой же акции в Москве. Его признали виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия, повлекшем вред здоровью человека или имущества (ч. 4 ст. 20.2 КоАП).

Юрист Илья Ремесло ранее в комментарии для газеты ВЗГЛЯД объяснял, как Навальный пытается «пристегнуть» ситуацию с Волковым к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.