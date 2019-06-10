Юрист высмеял ревность Навального к Голунову

«То, что Навальный пытается пристегнуть Волкова к Голунову, очень смешно. Потому что Голунов проходит по делу о распространении наркотиков, грозит 10-20 лет, а Волков сидел 20 суток в комфортных условиях в изоляторе», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя возмущение блогера Алексея Навального из-за невнимания СМИ к ситуации с его коллегой Леонидом Волковым.

«Волков большую часть времени скрывался за границей, в США. Его, естественно, не могли привлечь к ответственности и сейчас это произошло. Дистанционно он агитировал всех выходить на митинги, подленький такой момент с его стороны. В том же Питере люди вытоптали газон и получили штрафов на восемь миллионов», – напомнил член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло.

Он добавил, что на волне истории с журналистом Иваном Голуновым Навальный и Волков могут совершить попытку уйти от ответственности. «Они хотят и Волкова сюда добавить. Но если правоохранители будут сейчас прислушиваться к этому, то в дальнейшем к Волкову еще кого-нибудь прицепят. И будет забавно наблюдать, если к аргументам о том, что все медиапространство занял Голунов, будут прислушиваться», – считает собеседник.

«Навальный и его команда видят, что их перестают обсуждать, и им настолько тяжело это переносить, что они пытаются присоединиться к истории с Голуновым хотя бы таким образом», – заключил Ремесло.

Ранее блогер Алексей Навальный опубликовал в Twitter и Facebook посты, в которых посетовал на невнимание СМИ к ситуации с его коллегой Леонидом Волковым, который отбыл 20 суток ареста за митинг 9 сентября в Москве против повышения пенсионного возраста и которому грозит наказание за митинги в других городах.

Напомним, журналист Иван Голунов обвиняется в попытке сбыта наркотиков, при этом тест на наркотики журналиста показал отрицательный результат. В настоящее время корреспондент находится под домашним арестом и заявляет о своей невиновности.

По данным полиции, Голунов попал в разработку оперативников еще в начале марта. В УВД по Западному округу Москвы отметили, что полицейские не знали о роде занятий подозреваемого.

Дело Голунова вызвало большой резонанс в журналистской среде. Однако вместе с призывами тщательного контроля за ходом расследования звучат призывы воздерживаться от давления на следствие.