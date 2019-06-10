Названа самая частая причина отказа в оформлении пенсии

Самой частой причиной отказа в оформлении пенсии стало отсутствие оснований для ее досрочного получения, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

В 2018 году число отказов в оформлении пенсии увеличилось со 125 до 170 тыс. случаев. При этом доля отказов по льготному выходу на пенсию составила около 6%, пишет «Экономика сегодня».

В ПФР объяснили, что досрочный выход на пенсию связан с множеством нюансов и посоветовали внимательно прочесть все условия перед подачей заявления на оформление.

В частности, досрочно выйти на пенсию в России могут работники на тяжелых и вредных производствах, медики и педагоги. При оформлении пенсии учитывается не только их общий страховой стаж, но и страховой стаж на соответствующих видах работ.

Также имеют право досрочно выйти на пенсии опекуны инвалидов с детства. При этом у них тоже должен быть страховой стаж – не менее 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин. Возраст выхода на пенсию для опекунов сокращается на один год за каждые полтора года опеки.

Женщины, родившие пять и более детей, могут выйти на пенсию в 50 лет. При этом они тоже должны иметь страховой стаж не менее 15 лет.

Ранее аудитор Счетной палаты Светлана Орлова сообщила, что в России пенсионеры при средней пенсии в 14 тыс. рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день.