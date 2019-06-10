Эксперт оценил шансы Додона сохранить власть в Молдавии

«Сейчас Демпартия начала сбор подписей, чтобы инициировать отставку Игоря Додона. Додон провел встречу с иностранными дипломатами, а Госдеп США одобрил новое правительство и коалицию. Теперь президент созовет Совбез, чтобы рассмотреть сложившуюся ситуацию», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель агентства «Sputnik Молдова» Владимир Новосадюк, комментируя политический кризис в Молдавии.

Эксперт также отметил, что говорить о двоевластии в Молдове пока рано. «Я бы не назвал это двоевластием, пока госучреждения работают под началом старого состава кабмина. Перед ними стоят палатки, в которых собрались сторонники Плахотнюка и Демпартии, чтобы не пускать новую власть в эти учреждения», – добавил он.

Новосадюк также пояснил, что двоевластия нет и на уровне должности президента несмотря на то, что Конституционный суд Молдавии временно отстранил от власти Игоря Додона, передав полномочия главы государства Павлу Филипу.

«Двух президентов нет, глава государства – Додон, у него еще полтора года длятся полномочия. Чтобы его освободить от президентства – ему должны объявить импичмент. А для этого нужно огромное количество подписей, это должно пройти через законодательные акты. Сбор подписей ничего не изменит. Даже если их будет много, парламент должен 2/3 голосов отправить его в отставку. Но такого не произойдет», – объяснил эксперт.

По его словам, в ситуации с Павлом Филипом произошел очередной прием Конституционного суда – на 5 минут ему дали полномочия президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента. «В Молдавии есть порочная практика: если президент не хочет что-то подписывать, его отстраняют на 5-10 минут от власти и назначают человека, который подпишет и вернется на свое место», – добавил Новосадюк.

«Кроме того, Россия, ЕС и США поддержали Додона и коалицию социалистов с ACUM. Поэтому карты сейчас у них. Предполагаю, что ситуация если не дойдет до кровопролития, то со временем все нормализуется, и к власти в полной мере придет новое правительство и парламент во главе с Гречаной и ее заместителем», – спрогнозировал эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Молдавии стремительно развивается политический кризис: в республике появилось сразу два президента и два премьер-министра, каждый из которых оспаривает легитимность друг друга.

Пока отстраненный от власти Игорь Додон выяснял отношения с олигархом Владимиром Плахотнюком, на авансцену молдавской политики вышли лидер блока ACUM Майя Санду и лидер социалистов Зинаида Гречаная.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд уже запросил срочное заключение Венецианской комиссии о событиях в Молдавии.