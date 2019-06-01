Назвавшая укусы клещей полезными врач ответила критикам

Заслуженный врач России Наталья Толоконская обвинила критиков ее поста о пользе клещей в невежестве и агрессии.

Медик заявила, что больше не будет комментировать свой пост, так как опасается искажения ее слов. Кроме того, она удалила со своей странице во Вконтакте свою запись о пользе укусов клещей, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я не буду давать комментарий по телефону по одной простой причине: большой риск, что мои слова могут быть искажены. Тем более что реакция на мой пост, как вы могли видеть, она состоит просто из очень таких агрессивных невежественных суждений», – сказала она.

Между тем, в Роспотребнадзоре заявили, что укусы клещей не могут повысить иммунитет человека, а саму Толоконскую заподозрили в попытках популяризировать гомеопатию.

Также в ведомстве подчеркнули, что самой эффективной защитой от энцефалита является только вакцинация.

Ранее Толоконская заявила, что укусы клещей помогают выработать иммунитет к клещевым инфекциям. По ее словам, через укусы насекомых происходит «естественная иммунизация». Врач посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам несколько рекомендаций по защите от укусов клещей.