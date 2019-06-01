Укусы клещей назвали полезными для россиян

Заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила, что укусы клещей помогают выработать иммунитет к клещевым инфекциям.

«В Сибири – природном очаге клещевого энцефалита – очень высока устойчивость человека к развитию заболевания в случаях заражения вирусом», – написала Толоконская во «ВКонтакте».

По ее словам, через укусы насекомых происходит «естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям».

Врач заявила, что иммуноглобулин, который привыкли применять при энцефалите, морально устарел. Лучше использовать «безвредные лекарства, которые поднимут ваш иммунитет».

«Даже если при этом Вы переболеете обычной лихорадочной формой клещевого энцефалита, да еще получите вовремя новую порцию волшебной терапии, Ваше здоровье и ресурсы организма поднимутся на невиданный уровень!» – считает врач.

Толоконская посоветовала лечить клещевые инфекции гомеопатическими средствами.

Самое распространенное заболевание, которое передается клещами – клещевой вирусный энцефалит. Ранее специалисты Роспотребнадзора дали россиянам несколько рекомендаций по защите от укусов клещей.

Также российские биологи предлагают защищать клещей и других паразитов, чтобы сохранить биоразнообразие природы.