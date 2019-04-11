Россиянам дали советы по профилактике укусов клещей

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам несколько рекомендаций по защите от укусов клещей.

В ведомстве советуют одеваться для прогулок так, чтобы свести к минимуму открытые участки тела. Кроме того, рекомендуется обрабатывать репеллентами открытые участки тела и всю одежду, говорится на сайте Роспотребнадзора.

«Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей», – говорится в сообщении.

Также рекомендуется сделать профилактические прививки против клещевого энцефалита.

В случае укуса клеща для его удаления лучше обратиться в травмпункт. Если же удалось сделать это самостоятельно, насекомое необходимо передать на исследование в лабораторию.

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