ВОЗ перечислила основные угрозы здоровью в 2019 году

Всемирная организация здравоохранения перечислила 10 главных угроз для глобального здравоохранения в 2019 году, в их число вошел сознательный отказ от прививок.

В опубликованном докладе ВОЗ сообщается, что вакцинация каждый год предотвращает 2-3 млн смертей, передает «Российская газета».

Согласно данным организации, заболеваемость корью выросла на 30%. Отдельно в качестве угрозы отмечается заболеваемость гриппом.

Также специалисты отметили обеспокоенность растущей устойчивостью бактерий, вирусов и грибков к противомикробным препаратам. В 2017 году около 600 тыс. зарегистрированных случаев туберкулеза не смогли вылечить с помощью рифампицина, наиболее эффективного антибиотика.

В списке угроз также значатся загрязненность воздуха и изменения в климате. ВОЗ сообщает, что 90% жителей планеты дышат загрязненным воздухом, он назван самым серьезным риском для здоровья в 2019 году. По данным организации, на него приходится порядка 7 млн смертей в год.

Кроме того, в перечень глобальных угроз включены неинфекционные болезни – рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. От таких недугов каждый год умирает не менее 15 млн людей.

Отдельно отмечается лихорадка Денге, около 40% населения Земли рискуют ею заболеть. Также в списке есть и ВИЧ.

Еще одной угрозой стала слабая первичная медико-санитарная помощь во многих странах.

В январе 2018 года СМИ сообщали о всемирной угрозе здоровью людей, разносимой клещами.