Российские ученые предложили охранять клещей

Биологи из института X-BIO Тюменского госуниверситета Олег и Мария Орловы предлагают защищать клещей и других паразитов, чтобы сохранить биоразнообразие российской природы, сообщает ТюмГУ.

Ученые считают, что паразиты играют важную роль для сохранения разнообразия животного мира, хотя и считаются негативным явлением. Однако, по словам Орловых, именно благодаря паразитам стабильно работают 75% пищевых сетей биосферы. Таким образом они практически выполняют роль хищников, то есть влияют на естественный отбор и регулируют численность организмов, пишет РИА «Новости».

По словам биологов, положительные проявления существования паразитов часто не учитываются и не рассматриваются, а работы по их охране отсутствуют. Для привлечения внимания к проблеме Орловы выпустили публикацию «Охрана паразитических видов животных: проблемы и перспективы».

В ней отмечается, что паразитов надо защищать, так как они уязвимы к изменениям окружающей среды. В качестве примера приводится эффект от урбанизации и глобального потепления: эти явления могут привести к падению их численности, а также со-вымиранию с видами-хозяевами. Так произошло чуть больше 100 лет назад с иксодовым клещом Ixodes nitens вместе с тушканчиковой мышью Маклеара.

Биологи добавили, что в ближайшие 50-100 лет скорость вымирания паразитов и их хозяев будет увеличиваться. По мнению ученых, это отразится на биосфере Земли негативно.

«В обозримом будущем мы надеемся на смену парадигмы восприятия паразитических видов, следует отметить, что в западном научном мире она уже произошла, и рассчитываем, что они, если можно так выразиться, получат равные права со свободноживущими, в том числе и включение в Красные книги и охранные списки», – резюмировала Орлова.