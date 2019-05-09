Китаю предсказали крупнейший в истории дефолт

Аналитики агентства Bloomberg предсказали крупнейший дефолт участников китайского рынка облигаций в случае бездействия властей КНР.

По словам экспертов, за первые четыре месяца 2019 года местные компании не выполнили обязательства по внутренним облигациям на 39,2 млрд юаней (5,8 млрд долларов). Это более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, передает РИА «Новости».

Кроме того, процесс роста задолженностей развивается в три раза быстрее, чем в 2016 году, первая половина которого также была отмечена высоким риском дефолта.

Аналитики уверены: если власти не предпримут никаких мер, в 2019-м будет зафиксирован новый максимум по дефолту для китайских бумаг. Эксперты предполагают, что такие результаты связаны с сокращением финансирования компаний.

Власти пытаются повлиять на ситуацию, оказывая давление на банковский сектор и побуждая финансовые организации расширять кредитование мелкого и среднего бизнеса, но в то же время ведут кампанию против теневого банкинга, где влияние регулятора на выдачу кредитов не так сильно, заключает агентство.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что китайская экономика показала в 2018 году такой рост, о котором на Западе могут только мечтать. Однако специалисты бьют тревогу: рост китайского ВВП на 6,6% – самый низкий почти за три десятилетия. Некоторые считают, что именно Китай является миной замедленного действия, взрыв которой приведет к новому глобальному кризису.