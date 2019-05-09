Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка»

Президент Владимир Путин в 2019 году в пятый раз стал одним из участников шествия «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве.

Глава государства прошел вместе с другими участниками акции по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика, передает ТАСС.

О важности таких акций и сохранения памяти в Великой Отечественной войне президент не раз говорил ранее. По его мнению, праздник 9 Мая объединяет все поколения россиян историей мужества, потому как у каждой семьи есть свои, родные герои, которые живут в их сердцах.

Для самого Путина, как и для абсолютного большинства россиян, Великая Отечественная война – тоже часть семейной истории. Российский лидер рассказывал, как его отец, Владимир Спиридонович Путин, несмотря на «бронь», дававшую ему освобождение от службы, пошел на фронт, как воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм.

Глава государства также рассказывал и о своей матери, Марии Ивановне, пережившей блокаду, и о своем старшем брате, который умер от дифтерита в 1942 году. Сам Владимир Путин родился через семь лет после Победы.

Шествие «Бессмертного полка» началось в четверг днем на Тверской улице от пересечения с Бульварным кольцом у метро Пушкинская в сторону Кремля.