Шествие «Бессмертного полка» началось в Москве

Шествие «Бессмертного полка» началось на Тверской улице от пересечения с Бульварным кольцом у метро Пушкинская в сторону Кремля.

Многие участники шествия пришли с детьми, в исторической военной форме и с музыкальными инструментами, распевают песни военных лет. Работает полевая кухня. Собираются национальные колонны бывших республик Советского Союза, много киргизов, видны флаги Азербайджана, Абхазии и других стран, передает РИА «Новости».

«Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, где люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. По данным ВЦИОМ, 95% россиян положительно относится к проведению акции.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в День Победы также может принять участие в традиционной акции «Бессмертный полк». В предыдущие годы президент неоднократно принимал участие в акции.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013 году она стала всероссийской.