Власти Нарвы запретили шествие в День Победы

Традиционное праздничное шествие по центру эстонской Нарвы в День Победы запрещено городскими властями, сообщают СМИ.

Мэрия разрешила провести митинг на Петровской площади Нарвы. Однако шествие к месту братского захоронения советских воинов, которое в течение многих лет проводилось в Нарве 9 мая, в этом году запрещено – утверждается, что полиция сомневается в способности организаторов обеспечить безопасность шествия и соблюдение правил дорожного движения.

По мнению Идаской префектуры, организаторы акции не смогут привлечь необходимое число квалифицированных регулировщиков движения, так как речь идет о мероприятии, в котором примут участие полторы тысячи человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Северное побережье».

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Организатор мероприятия «День Победы», депутат нарвского горсобрания Лариса Оленина выразила надежду, что вопрос удастся урегулировать. По ее словам, охранная фирма привлекла «дополнительных регулировщиков – и все, работа идет».

Напомним, в ряде городов Белоруссии и Казахстана решили запретить акцию «Бессмертный полк». Сообщалось, что проведение «Бессмертного полка» могут запретить и в Тбилиси. Украинские власти готовят антисталинский «ответ» на акцию «Бессмертный полк».

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