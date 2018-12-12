Власти и суд Минска отказали «Бессмертному полку» в регистрации

Минский городской суд отказался удовлетворить жалобу учредителей общественного объединения «Бессмертный полк», которым власти столицы Белоруссии отказали в регистрации.

Учредители – бывший депутат Палаты представителей Белоруссии Валерий Драко и член оргкомитета по созданию Белорусской коммунистической партии трудящихся Леонид Школьников – пояснили, что в прошлом году акция «Бессмертный полк» состоялась «только благодаря обращению к президенту» Белоруссии Александру Лукашенко. Поэтому организаторы решили зарегистрировать соответствующее общественное объединение, чтобы избежать новых проблем при проведении акции, пишет Naviny.by.

Заявку на регистрацию подавали дважды, но оба раза получили отказ. Учредители «Бессмертного полка» заявили, что их отказались зарегистрировать из-за формальных и легко устранимых недостатков, поэтому и считают отказ необоснованным. В администрации президента Белоруссии помочь отказались, активисты обратились в суд.

Минский городской суд встал на сторону столичных властей. Драко назвал решение суда надуманным и политически мотивированным. По его словам, еще до заседания организаторы акции знали, что проиграют дело в суде.

«Народ нас просит. А заявление, что на нашей белорусской земле не будет российской акции – это самая высокая политика. Это сказано президентом Республики Беларусь», – заявил он.

Учредители общественного объединения намерены обжаловать решение суда. Заявка на проведение шествия 9 мая уже подана. Активисты собираются идти в Мингорисполком, но не рассчитывают получить там поддержку.

«Тогда кто возьмет тех людей, которые выйдут, и проведет?! Пусть город думает», – отметил Драко.

Напомним, Лукашенко выступил против проведения акции «Бессмертный полк» в стране.