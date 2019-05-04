Город в Казахстане запретил шествие «Бессмертного полка»

Власти казахстанского города Актобе (бывший Актюбинск) решили отказаться от организации шествия в рамках акции «Бессмертный полк».

В городской администрации заявили, что такое решение связано с жалобами родственников ветеранов Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Утверждается, что жители Актобе недовольны, что после проведения акции фотографии их родных «разбросаны в разных частях и урнах города, вызывая неуважение к памяти погибших ветеранов ВОВ».

Кроме того, городские власти заявили, что хотят избежать заторов на дорогах.

Тем не менее, у желающих организовать шествие была возможность подать заявку за 10 дней до его проведения. По состоянию на 3 мая не поступило ни одного заявления.

Ранее «Бессмертный полк» запретили в Минске. Против проведения акции выступал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Украинские власти между тем готовят «ответ» на акцию «Бессмертный полк».

В прошлом году газета ВЗГЛЯД писала, что «Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом. Тогда в зарубежных акциях приняли участие более 800 тыс. человек, а в России число перевалило за 10 млн участников.