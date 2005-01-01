«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом

Взгляд
13 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:12  |  vz.ru
Разделы

Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
Перейти а раздел…

Как С-300 дают России возможность влиять на Израиль

Россия пока что лишь демонстрировала намерения поставить С-300 СирииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Еще несколько дней назад Москва публично заявляла о готовности поставить в Сирию комплексы С-300. Однако сразу после визита в Россию премьера Израиля позиция руководства РФ была скорректирована. Значит ли это, что Москва и Тель-Авив достигли определенной сделки по этому поводу, и если да, то какой именно? Подробности...
Перейти а раздел…

Российские «Медведи» напугали американцев

Американские истребители 40 минут сопровождали грозных российских «Медведей» Фото: РИА Новости
Американские истребители F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые в США называют «Медведями». Инцидент произошел в нейтральной зоне недалеко от Аляски. В США усмотрели в действиях России запугивание и «напрасное сжигание топлива». Ранее подобные инциденты происходили неоднократно. Почему эта практика не прекращается и с чем связана столь эмоциональная реакция американцев? Подробности...
Перейти а раздел…

Франции указали на причины «чеченского» теракта в Париже

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», заявив, что нападение совершил один из ее «солдат»Фото: Reuters
Франция снова оказалась под ударом исламистов – в Париже совершен теракт. 21-летний гражданин республики с чеченскими корнями Хамзат Азимов с криками «Аллах акбар» напал на прохожих с ножом и был застрелен полицейскими. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что формирование личности, взглядов и убеждений Азимова происходило во французском обществе, и потому вся ответственность за теракт ложится на власти Франции. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
Обсуждение: 42 комментария

Что будет, если оставить пенсионный возраст как есть?

Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
Обсуждение: 465 комментариев

День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
Обсуждение: 110 комментариев
    Перейти а раздел…

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

      Перейти а раздел…

      «Бессмертный полк» перешел в наступление за рубежом

      Акция «Бессмертный полк» в 2018 году прошла с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. По предварительным данным, в шествиях за рубежом приняли участие более 800 тыс. человек. Организаторы уточняют, что число желающих почтить память своих предков растет каждый год. На фото – акция памяти в Нидерландах
      Подробности...

      В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы

      В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      В центре Рима сгорел пассажирский автобус

      В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобус
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Появились данные о тайной поездке Скрипаля в Прагу
          Кадыров объяснил причины устроенного чеченцем теракта в ПарижеСША пригрозили Европе санкциями из-за Ирана«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом«Кинжал» признали «главным убийцей авианосцев»
          Консула Украины в Гамбурге проверяют на антисемитизмВ НАТО испугались покупки Турцией «глаз Москвы»Еврокомиссар выступила против «Северного потока – 2»В Британии рассказали о новом союзнике России в ЕС
          Российский бизнесмен оказался в числе десяти богатейших жителей БританииРоссийские роботы-танки назвали революционным оружиемБританские СМИ увидели мощь в «куриной» песне Нетты из ИзраиляВ ФРГ призвали пересмотреть отношения с Россией после выхода США из иранской сделки

          Главная тема


          Франции указали на причины «чеченского» теракта в Париже

          «чужая территория»


          На Украине заявили о ненужности Крыма

          «абсолютно в тренде»


          Рудковская раскрыла секрет успеха израильской певицы на «Евровидении»

          истребитель пятого поколения


          National Interest: У России есть более мощное вооружение, чем Су-57

          подлежит восстановлению


          Появилось фото «уничтоженного» сирийского ЗРПК «Панцирь-С»

          «другая цель»


          Американские СМИ сравнили гиперзвуковое оружие России и США

          Черный юмор


          Советник Трампа зло пошутила про умирающего Маккейна

          «различное имущество»


          Украина рассказала, что хочет забрать у России в качестве компенсации за Крым

          репутация ПВО


          Кто виноват в уничтожении «Бука» и «Панциря» в Сирии

          «мы – народ-воин»


          Ирина Алкснис: Искушение присоединиться к этому миру может оказаться непреодолимым

          День Победы


          Эдуард Биров: Великая Отечественная война носила иррациональный характер

          «гражданская пасха»


          Лев Пирогов: Они сражались и погибали не за коммунизм, которого мы так и не построили

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?

          «Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом

             13 мая 2018, 18:48
          Фото: Доминик Бутен/ТАСС
          Текст: Виктория Федотова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Акция «Бессмертный полк» в 2018 году охватила более 80 стран мира. Впервые присоединились десятки новых городов и ряд стран. Шествия памяти активно поддержали не только российские соотечественники, живущие за рубежом, но и иностранцы.

          2018 году акция прошла с 5 по 13 мая, и, по словам организаторов, число участников стабильно растет каждый год: по предварительным данным, в зарубежных акциях «Бессмертный полк» приняли участие более 800 тысяч человек, тогда как в России число перевалило за 10 миллионов участников.

          В эти выходные акции памяти впервые прошли в Ливане и на острове Маврикий.

          Отметим, что организаторам удалось расширить географический охват памятных мероприятий. Например, в США «Бессмертный полк» прошел почти в двух десятках городов. Некоторые страны приняли участие в акциях «Бессмертного полка» впервые: Вьетнам (Хошимин), Нидерланды (Амстердам), Чили (Сантьяго), Швейцария (Женева), Япония (Токио) и др.

          Шествие охватило более 20 городов Германии. Участники несли флаги всех советских республик (среди которых был украинский флаг с георгиевской лентой). «На акции присутствовали Послы стран СНГ, дипломатические сотрудники Генеральных консульств России и Казахстана, представители официальных властей города, РПЦ. Ветеран Великой Отечественной войны Соломон Зильберберг в своем выступлении призвал бороться против попыток пересмотра мировой истории», – отмечают организаторы.

          По улицам Франкфурта-на-Майне во второй раз прошел «Бессмертный полк». В нем приняли участие более 500 человек. Мероприятие длилось более 2 часов. Здесь были также представители немецкого общества «Фрайденкер» (Немецкий союз свободомыслящих) и потомки участников Сопротивления,  рассказала газете ВЗГЛЯД координатор «Бессмертного полка» во Франкфурте-на-Майне Лилия Трубицына.

          «Сегодня эта акция памяти просто необходима, особенно в Европе, – говорит Лидия Трубицына. – Мы должны донести до наших детей всю правду о войне, ведь здесь в Европе ее кроме нас им никто не расскажет. И пока мы все помним и чтим память погибших в этой ужасной войне есть шанс, что наши дети и внуки так же будут помнить об этих героях, благодаря которым уже 73 года мы живем под мирным небом, и никакие силы не заставят их забыть правду».

          Акция под патронатом президента республики Никоса Анастасиадиса впервые прошла на Кипре, а в Израиле впервые отметили День Победы как государственный праздник, для этого Кнессет принял специальный закон. В Киргизии всенародное празднование Дня Победа прошло с участием президента Жээнбекова. В Чехии акцию тоже поддержал президент: с официальной речью на приеме в честь праздника выступил Милош Земан.

          Однако в отдельных случаях участники шествий проявляли подлинный героизм и бесстрашие. В частности, на Украине шествие проходило в атмосфере неприкрытой русофобии, но, не смотря на негатив, в нем участвовало несколько тысяч человек. Две тысячи жителей Одессы проигнорировали призыв Петра Порошенко не участвовать в акциях «Бессмертный полк» и вышли с портретами фронтовиков на массовое шествие, в ходе которого громко скандировали «Донбасс, мы с тобой!», после чего их задержала полиция.

          Акция «Бессмертный полк» в 2018 году в Грузии проводилась впервые, там тоже не обошлось без агрессии. Несколько десятков батумцев вышли 9 мая в центр столицы Аджарии на акцию «Бессмертный полк», однако шествие завершилось стычками со сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

          По его словам, после взаимных словесных оскорблений началась драка, однако полиция оперативно навела порядок.

          Шествия в странах Прибалтики также состоялись вопреки попыткам местных антироссийских сил максимально затруднить их организацию и проведение. Но в подавляющем большинстве случаев шествия проходили мирно, были согласованы в местными властями.

          В Минске гражданская акция «Бессмертный полк» собрала в День Победы сотни участников; после шествие объединилось с республиканской акцией «Беларусь помнит».

          Дочь маршала Советского Союза Родиона Малиновского (1898-1967) Наталья рассказала, что приветствует движение «Бессмертный полк». По ее словам, особенно важно, когда человек участвует в подобной акции по велению души, спонтанно, а не по указанию. Она, к примеру, не согласна с теми, кто считает, что участники шествия должны выходить с портретами одинакового формата.

          «Не надо формализовать душевные движения и не надо обязывать к ним. По сути своей «Бессмертный полк» внушает надежду. Благодарная память – это очень достойное свойство человека. А когда человек способен благодарно помнить о тех, чья жизненная задача не ограничивалась собственным благосостоянием – это внушает некоторые надежды», – считает Малиновская.

          Депутат Госдумы Дмитрий Белик отметил, что акция становится все более популярной среди молодежи: «Это народная акция, которая с каждым годом становится все более популярна и посещаема. К ней присоединяются не только в России, но и за рубежом. Самое приятное, что к этой акции присоединяется молодежь, которая выходит на улицы с портретами прадедов», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

          В минувшую субботу шествие «Бессмертного полка» состоялось в Кении, Австралии, Италии и Гватемале, где мероприятие прошло в формате «Стены памяти» с портретами родственников, оборонявших страну.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, акции памяти «Бессмертный полк» собрали по всему миру тысячи участников. Шествия проходили в Великобритании, Израиле (более 2,2 тыс. человек), Австрии (более 800 человек), Сербии (более 4 тыс. человек), Кипре (6 тыс. человек), Финляндии, Таиланде (более 1 тыс. человек), Азербайджане (более 500 человек), странах Прибалтики (более 15,4 тыс. участников), Бельгии (более 300 человек), Молдавии (100 тыс. участников), Вьетнаме (1,2 тыс. участников), Франции (более 2 тыс. участников), Хорватии (300 человек), Чехии (около 5 тыс. участников), Германии (более 6 тыс. участников), Египте, Канаде (8 тыс. участников), Турции (около 750 человек), Испании (около 3 тыс. участников), Швеции (500 человек), Португалии (1,2 тыс. участников), Южной Корее (500 человек), США (более 2,2 тыс. участников), Швейцарии (200 человек) и других странах.

          Акция «Бессмертный полк» в этом году прошла в 11 городах Греции, самое масштабное мероприятие состоялось в Афинах, в нем приняли участие более четырех тысяч человек


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............