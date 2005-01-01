«Бессмертный полк» открыл новые «фронты» за рубежом

Акция «Бессмертный полк» в 2018 году охватила более 80 стран мира. Впервые присоединились десятки новых городов и ряд стран. Шествия памяти активно поддержали не только российские соотечественники, живущие за рубежом, но и иностранцы.

2018 году акция прошла с 5 по 13 мая, и, по словам организаторов, число участников стабильно растет каждый год: по предварительным данным, в зарубежных акциях «Бессмертный полк» приняли участие более 800 тысяч человек, тогда как в России число перевалило за 10 миллионов участников.

В эти выходные акции памяти впервые прошли в Ливане и на острове Маврикий.

Отметим, что организаторам удалось расширить географический охват памятных мероприятий. Например, в США «Бессмертный полк» прошел почти в двух десятках городов. Некоторые страны приняли участие в акциях «Бессмертного полка» впервые: Вьетнам (Хошимин), Нидерланды (Амстердам), Чили (Сантьяго), Швейцария (Женева), Япония (Токио) и др.

Шествие охватило более 20 городов Германии. Участники несли флаги всех советских республик (среди которых был украинский флаг с георгиевской лентой). «На акции присутствовали Послы стран СНГ, дипломатические сотрудники Генеральных консульств России и Казахстана, представители официальных властей города, РПЦ. Ветеран Великой Отечественной войны Соломон Зильберберг в своем выступлении призвал бороться против попыток пересмотра мировой истории», – отмечают организаторы.

По улицам Франкфурта-на-Майне во второй раз прошел «Бессмертный полк». В нем приняли участие более 500 человек. Мероприятие длилось более 2 часов. Здесь были также представители немецкого общества «Фрайденкер» (Немецкий союз свободомыслящих) и потомки участников Сопротивления, рассказала газете ВЗГЛЯД координатор «Бессмертного полка» во Франкфурте-на-Майне Лилия Трубицына.

«Сегодня эта акция памяти просто необходима, особенно в Европе, – говорит Лидия Трубицына. – Мы должны донести до наших детей всю правду о войне, ведь здесь в Европе ее кроме нас им никто не расскажет. И пока мы все помним и чтим память погибших в этой ужасной войне есть шанс, что наши дети и внуки так же будут помнить об этих героях, благодаря которым уже 73 года мы живем под мирным небом, и никакие силы не заставят их забыть правду».

Акция под патронатом президента республики Никоса Анастасиадиса впервые прошла на Кипре, а в Израиле впервые отметили День Победы как государственный праздник, для этого Кнессет принял специальный закон. В Киргизии всенародное празднование Дня Победа прошло с участием президента Жээнбекова. В Чехии акцию тоже поддержал президент: с официальной речью на приеме в честь праздника выступил Милош Земан.

Однако в отдельных случаях участники шествий проявляли подлинный героизм и бесстрашие. В частности, на Украине шествие проходило в атмосфере неприкрытой русофобии, но, не смотря на негатив, в нем участвовало несколько тысяч человек. Две тысячи жителей Одессы проигнорировали призыв Петра Порошенко не участвовать в акциях «Бессмертный полк» и вышли с портретами фронтовиков на массовое шествие, в ходе которого громко скандировали «Донбасс, мы с тобой!», после чего их задержала полиция.

Акция «Бессмертный полк» в 2018 году в Грузии проводилась впервые, там тоже не обошлось без агрессии. Несколько десятков батумцев вышли 9 мая в центр столицы Аджарии на акцию «Бессмертный полк», однако шествие завершилось стычками со сторонниками экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, после взаимных словесных оскорблений началась драка, однако полиция оперативно навела порядок.

Шествия в странах Прибалтики также состоялись вопреки попыткам местных антироссийских сил максимально затруднить их организацию и проведение. Но в подавляющем большинстве случаев шествия проходили мирно, были согласованы в местными властями.

В Минске гражданская акция «Бессмертный полк» собрала в День Победы сотни участников; после шествие объединилось с республиканской акцией «Беларусь помнит».

Дочь маршала Советского Союза Родиона Малиновского (1898-1967) Наталья рассказала, что приветствует движение «Бессмертный полк». По ее словам, особенно важно, когда человек участвует в подобной акции по велению души, спонтанно, а не по указанию. Она, к примеру, не согласна с теми, кто считает, что участники шествия должны выходить с портретами одинакового формата.

«Не надо формализовать душевные движения и не надо обязывать к ним. По сути своей «Бессмертный полк» внушает надежду. Благодарная память – это очень достойное свойство человека. А когда человек способен благодарно помнить о тех, чья жизненная задача не ограничивалась собственным благосостоянием – это внушает некоторые надежды», – считает Малиновская.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик отметил, что акция становится все более популярной среди молодежи: «Это народная акция, которая с каждым годом становится все более популярна и посещаема. К ней присоединяются не только в России, но и за рубежом. Самое приятное, что к этой акции присоединяется молодежь, которая выходит на улицы с портретами прадедов», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

В минувшую субботу шествие «Бессмертного полка» состоялось в Кении, Австралии, Италии и Гватемале, где мероприятие прошло в формате «Стены памяти» с портретами родственников, оборонявших страну.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, акции памяти «Бессмертный полк» собрали по всему миру тысячи участников. Шествия проходили в Великобритании, Израиле (более 2,2 тыс. человек), Австрии (более 800 человек), Сербии (более 4 тыс. человек), Кипре (6 тыс. человек), Финляндии, Таиланде (более 1 тыс. человек), Азербайджане (более 500 человек), странах Прибалтики (более 15,4 тыс. участников), Бельгии (более 300 человек), Молдавии (100 тыс. участников), Вьетнаме (1,2 тыс. участников), Франции (более 2 тыс. участников), Хорватии (300 человек), Чехии (около 5 тыс. участников), Германии (более 6 тыс. участников), Египте, Канаде (8 тыс. участников), Турции (около 750 человек), Испании (около 3 тыс. участников), Швеции (500 человек), Португалии (1,2 тыс. участников), Южной Корее (500 человек), США (более 2,2 тыс. участников), Швейцарии (200 человек) и других странах.