Шествие «Бессмертного полка» впервые состоялось на Маврикии

На острове Маврикий впервые в истории страны провели акцию «Бессмертный полк».

В акции, которая состоялась по инициативе посольства, приняли участие примерно 50 человек, передает ТАСС.

Акция проводилась при поддержке ассоциации соотечественников «Российский центр искусств и культуры» и ее председателя Ольги Богачевой.

Кроме того, в акции участвовали дети из образовательного центра «Теремок», возглавляемого Богачевой.

Праздничный вечер прошел в клубе посольства.

Напомним, шествия «Бессмертного полка» продолжаются за рубежом.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, акции памяти «Бессмертный полк» собрали по всему миру тысячи участников.

В России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 10 млн человек.