Шествия «Бессмертного полка» продолжаются за рубежом

В субботу сотни человек почтили память своих родственников в городе Окленд в Новой Зеландии. Главным элементом акции «Бессмертный полк» стал концерт и показ кинохроники военных лет. Также шествия состоялись в Кении, Австралии, Италии и Гватемале.

За рубежом продолжают проходить шествия «Бессмертного полка». В субботу акция состоялась в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде. В память о своих родственниках вышли около 350.

«Мы проводили «Бессмертный полк» в нашем городе впервые, – рассказала ТАСС одна из организаторов мероприятия Светлана Кострыкина. – Многие пришли в центр театрального искусства Авондэйл-колледжа целыми семьями и привели с собой англоязычных друзей и знакомых. Главным элементом торжеств был концерт, он начался с показа кинохроники военных лет и минуты молчания, а потом выступили воспитанники Русской православной школы, танцевальный коллектив «Смуглянка» и хор Singing Nations. Ветеранам и труженикам тыла, а у нас их около 30 человек, подарили цветы и небольшие памятные подарки».

По ее словам, после концерта весь зал спел «День Победы», а затем большинство участников с портретами своих родных и близких, участвовавших в войне, построились у сцены, вышли на улицу, и дети под песню «Журавли» выпустили в небо воздушные шарики.

«Мы заранее связались со штабом «Бессмертного полка», то есть с сайтом moypolk.ru, они прислали материалы и оказали нам медиаподдержку, и теперь у оклендцев есть возможность записать своих родных в «полк» и рассказать их истории. Честно говоря, когда мы бросили первый клич о проведении сегодняшней акции среди оклендцев, многие отнеслись настороженно, поскольку считают, что День Победы – это не столько праздник, сколько память. Тем не менее в итоге люди пришли, и большую роль в этом сыграла активно поддерживавшая нас русская православная община», – рассказала Кострыкина.

Она назвала показательным то, что после окончания акции никто не хотел расходиться. «Люди общались друг с другом, рассказывали свои семейные истории, говорили с ветеранами», – отметила Кострыкина, добавив, что многие участники высказались за проведение в следующем году уже полноценного шествия.

Также в субботу шествие «Бессмертного полка» состоялось в Кении, Австралии, Италии и Гватемале, где мероприятие прошло в формате «Стены памяти» с портретами родственников, оборонявших страну.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, акции памяти «Бессмертный полк» собрали по всему миру тысячи участников. Шествия проходили в Великобритании, Израиле (более 2,2 тыс. чел.), Австрии (более 800 чел.), Сербии (более 4 тыс.), Кипре (6 тыс.), Финляндии, Таиланде (более 1 тыс.), Азербайджане (более 500 чел.), странах Прибалтики (более 15,4 тыс.), Бельгии (более 300 чел.), Молдавии (100 тыс.), Вьетнаме (1,2 тыс.), Франции (более 2 тыс.), Хорватии (300 чел.), Чехии (около 5 тыс.), Германии (более 6 тыс.), Египте, Канаде (8 тыс.), Турции (около 750 чел.), Испании (около 3 тыс.), Швеции (500 чел.), Португалии (1,2 тыс.), Южной Корее (500 чел.), США (более 2,2 тыс.), Швейцарии (200 чел.) и других странах.

Мероприятия в рамках «Бессмертного полка» в 2018 году проходят с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. По предварительным данным, в акциях «Бессмертный полк» и сопутствующих мероприятиях за рубежом приняли участие более 800 тыс. человек. Например, в США «Бессмертный полк» прошел почти в двух десятках городов.

В России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 10 млн человек.