«Бессмертный полк» на наших глазах приобретает новый смысл

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10 мая, четверг  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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Когда Россия получит низкие ставки по ипотеке

Ставки по ипотечным кредитам в России продолжают снижатьсяФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Одна из амбициозных целей, обозначенных в недавнем «суперуказе» президента, – существенное снижение кредитных ставок по ипотеке. Реальна ли заявленная цель, почему ставки планируется снизить не до той величины, которая была объявлена ранее, и выгодно ли в нынешних условиях в принципе брать ипотечный кредит? Подробности...
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США выходят из иранской сделки. Что дальше?

Трамп прилюдно подписал указ о возобновлении ранее замороженных карательных мер против ИранаФото: Martin H. Simon/Global Look Press
Президент США выступил с заявлением, что Вашингтон выходит из так называемой ядерной сделки с Ираном и заново вводит все те санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года. Соответствующий указ был подписан в присутствии многочисленных корреспондентов, аккредитованных в Белом доме. Подробности...
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Порноактриса Сторми затянула в свой скандал «русского олигарха»

Виктора Вексельберга американские газетчики заподозрили в финансировании сделки Трампа с порноактрисой СтормиФото: SMG/ZUMA, Zamir Usmanov/Global Look Press
С сыщиком Мюллером не соскучишься. До сих пор Россия в американской прессе изображалась лишь как участница «сговора с Трампом». Теперь же «русских» затянуло еще и в скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Как уверяет ее адвокат, словоохотливой порноактрисе Дональд Трамп платил деньгами, взятыми у одного «русского олигарха». Американская пресса предположила, что это мог быть Виктор Вексельберг. Подробности...
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Излишне либеральное отношение к боевикам ведет Сирию к распаду

Гражданское население Сирии доверяет военной полиции из РФ. И это стало проблемойФото: Hassan Ammar/AP/ТАСС
Между сирийскими спецслужбами и российской военной полицией зреет конфликт. Сложилась ситуация, при которой отдельные населенные пункты уже освобождены от боевиков, но под контроль Дамаска не вернулись: российские специалисты препятствуют зачистке местного населения. Эту проблему нужно срочно решать, иначе страну ждет острый кризис. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Искушение Русским миром

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вы вообще когда-нибудь задумывались, как мы выглядим со стороны, причем в глазах как симпатизирующих нам, так и негативно к нам относящихся? Ну что ж, я помогу вам это увидеть. Подробности...
Обсуждение: 122 комментария

Главный урок Победы

Эдуард Биров, журналист
Это были настоящие исполины, люди-атланты, которые сутками напролет несли бремя войны, не проявив слабину даже в самые жуткие дни. Как говорится, «гвозди бы делать из этих людей». Подробности...
Обсуждение: 106 комментариев

Угрожает ли российской экономике «аргентинский сценарий»?

Антон Любич, экономист
Пример Аргентины показывает, к чему политика экономической самоизоляции может в долгосрочной перспективе привести вполне благополучную и подающую большие надежды страну. Подробности...
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Миллионы россиян приняли участие в акции «Бессмертный полк»

      В городах России вновь состоялась памятная акция «Бессмертный полк». С каждым годом ее численность растет. В общей сложности в шествии в этом году поучаствовали 10,4 млн человек, в прошлом году – 7,8 млн граждан. Президент Путин принял участие в шествии уже в четвертый раз
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          «Бессмертный полк» на наших глазах приобретает новый смысл

          Шествие на Тверской позволяет ощутить связь времен и поколений   10 мая 2018, 22:01
          Фото: Илья Питалев/РИА Новости
          Текст: Петр Акопов

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          Акция «Бессмертный полк», в четвертый раз проходившая по всей России, с каждым годом приобретает все больший размах. В этом году установлен очередной рекорд – миллион участников только в одной Москве. «Бессмертный полк» на наших глазах становится не просто акцией памяти о великой Победе 1945 года, но и новой формой самоорганизации русского народа.

          Можно было не сомневаться, что в этом году будет в очередной раз побит рекорд по количеству участников «Бессмертного полка». Десять миллионов человек приняли участие в акции по всей стране, из них миллион с лишним вышли на улицы только в Москве. Три года назад, когда в столице впервые состоялось шествие, в нем приняли участие полмиллиона, и тогда это казалось удивительным, неожиданно огромным числом.

          Конечно, отчасти «повышению явки» способствовало то, что впервые за время проведения акции выходной день пришелся на середину недели (то есть не был соединен с несколькими выходными, не стал частью длинных праздников). Из-за этого многие дачники, в прошлые годы уезжавшие на все майские за город, остались дома на 9 мая и наконец-то смогли принять участие в торжественном шествии. Среди таких новичков был и автор этих строк – до этого, при всем желании, везти маленьких детей из области в город и обратно было сложно.

          Но вовсе не только за счет таких не уехавших был прирост. Ведь в прошлом году и погода была плохая, и выходные были длинные, а все равно пришло людей больше, чем в 2016-м. Дело в другом. Народ все больше узнает о шествии, все больше проникается и все в большем количестве идет 9 мая на Тверскую.

          Да, очень много тех, кто вышел уже в четвертый раз и будет приходить каждый год – но с каждым годом будет расти как «ядро» полка, так и количество новых участников. В Москве и области живет до 20 миллионов человек, а значит, даже 2 или 3 миллиона могут выйти на «Бессмертный полк». Но дело не в количестве участников, а в том, ради чего выходят люди. Ведь именно поэтому их становится все больше.

          Люди идут ради памяти и единства.

          Ради единства частного и общего, ради памяти о своих предках и всего воевавшего поколения как такового. Стирается граница между своими и чужими, между семейной летописью и историей народа и его государства.

          Уходят ветераны – еще несколько лет, и не останется воевавших на фронте. Еще полтора десятилетия, и даже заставшие ту войну детьми будут наперечет. Память о войне станет частью нашей истории – личной и государственной, но уже не через живых ее носителей. И многим казалось, что тогда и прервется связь времен. Великая Отечественная уйдет в область преданий старины глубокой, о ней будут вспоминать так же, как и о первой Отечественной, войне 1812 года. Но нет – уже сейчас можно уверенно предсказывать, что новые поколения не просто подхватят эстафету памяти, не просто будут чтить и уважать подвиг своих предков. Новые поколения будут искать в Победе 1945-го важнейшую для себя точку опоры, смысл своего существования.

          Не в том извращенном смысле, который приписывают люди, выдумавшие кощунственный термин «победобесие» (дескать, подвигами предков и их победами оправдывают любые сегодняшние проблемы и преступления, сознательно спекулируют на памяти и святом). Следующие поколения будут искать в «Бессмертном полку» опору в единственно правильном смысле – где каждый может занять свое место в составе русского народа. Да, в буквальном смысле этого слова – по Тверской и другим улицам нашей страны идет 9 мая русский народ. Во всех его ипостасях – прошлом, то есть портретами предков, настоящем, то есть участниками шествия, и будущем, то есть маленькими детьми, которых берут с собой родственники. Эти три составляющих каждой семьи в отдельности и всего народа в целом никогда и нигде больше не встречаются – именно поэтому «Бессмертный полк» уже сравнивают с гражданской Пасхой.

          Триединство русского народа, то есть его вечную силу – вот что мы осознаем 9 мая на «Бессмертном полку». Из празднования великой Победы 1945-го этот ритуал-церемония уже вырос в нечто большее – в день народного единства, единства как всех поколений, так и всех слоев и сословий нашего общества. Когда на Тверской поют военные песни, когда крики «Россия» или «Ура» прокатываются невообразимым до этого гулом, схожим, наверное, только с природной стихией – вот тогда и осознаешь себя частью вечного русского народа. Причем сила этого воздействия такова, что, мне кажется, практически любой помещенный внутрь этого народного океана гражданин России выйдет из него осознающим свою причастность к общему.

          Так что величие Победы 1945-го проявилось еще и в том, что она не только сохранила наш народ и нашу цивилизацию. Спустя семь с лишним десятилетий она одной только памятью о себе дает нам возможность создать новую форму самоорганизации русского народа. «Бессмертный полк» – это то, что поможет нам восстановить великую Россию.


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