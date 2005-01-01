«Бессмертный полк» на наших глазах приобретает новый смысл

Акция «Бессмертный полк», в четвертый раз проходившая по всей России, с каждым годом приобретает все больший размах. В этом году установлен очередной рекорд – миллион участников только в одной Москве. «Бессмертный полк» на наших глазах становится не просто акцией памяти о великой Победе 1945 года, но и новой формой самоорганизации русского народа.

Можно было не сомневаться, что в этом году будет в очередной раз побит рекорд по количеству участников «Бессмертного полка». Десять миллионов человек приняли участие в акции по всей стране, из них миллион с лишним вышли на улицы только в Москве. Три года назад, когда в столице впервые состоялось шествие, в нем приняли участие полмиллиона, и тогда это казалось удивительным, неожиданно огромным числом.

Конечно, отчасти «повышению явки» способствовало то, что впервые за время проведения акции выходной день пришелся на середину недели (то есть не был соединен с несколькими выходными, не стал частью длинных праздников). Из-за этого многие дачники, в прошлые годы уезжавшие на все майские за город, остались дома на 9 мая и наконец-то смогли принять участие в торжественном шествии. Среди таких новичков был и автор этих строк – до этого, при всем желании, везти маленьких детей из области в город и обратно было сложно.

Но вовсе не только за счет таких не уехавших был прирост. Ведь в прошлом году и погода была плохая, и выходные были длинные, а все равно пришло людей больше, чем в 2016-м. Дело в другом. Народ все больше узнает о шествии, все больше проникается и все в большем количестве идет 9 мая на Тверскую.

Да, очень много тех, кто вышел уже в четвертый раз и будет приходить каждый год – но с каждым годом будет расти как «ядро» полка, так и количество новых участников. В Москве и области живет до 20 миллионов человек, а значит, даже 2 или 3 миллиона могут выйти на «Бессмертный полк». Но дело не в количестве участников, а в том, ради чего выходят люди. Ведь именно поэтому их становится все больше.

Люди идут ради памяти и единства.

Ради единства частного и общего, ради памяти о своих предках и всего воевавшего поколения как такового. Стирается граница между своими и чужими, между семейной летописью и историей народа и его государства.

Уходят ветераны – еще несколько лет, и не останется воевавших на фронте. Еще полтора десятилетия, и даже заставшие ту войну детьми будут наперечет. Память о войне станет частью нашей истории – личной и государственной, но уже не через живых ее носителей. И многим казалось, что тогда и прервется связь времен. Великая Отечественная уйдет в область преданий старины глубокой, о ней будут вспоминать так же, как и о первой Отечественной, войне 1812 года. Но нет – уже сейчас можно уверенно предсказывать, что новые поколения не просто подхватят эстафету памяти, не просто будут чтить и уважать подвиг своих предков. Новые поколения будут искать в Победе 1945-го важнейшую для себя точку опоры, смысл своего существования.

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Не в том извращенном смысле, который приписывают люди, выдумавшие кощунственный термин «победобесие» (дескать, подвигами предков и их победами оправдывают любые сегодняшние проблемы и преступления, сознательно спекулируют на памяти и святом). Следующие поколения будут искать в «Бессмертном полку» опору в единственно правильном смысле – где каждый может занять свое место в составе русского народа. Да, в буквальном смысле этого слова – по Тверской и другим улицам нашей страны идет 9 мая русский народ. Во всех его ипостасях – прошлом, то есть портретами предков, настоящем, то есть участниками шествия, и будущем, то есть маленькими детьми, которых берут с собой родственники. Эти три составляющих каждой семьи в отдельности и всего народа в целом никогда и нигде больше не встречаются – именно поэтому «Бессмертный полк» уже сравнивают с гражданской Пасхой.

Триединство русского народа, то есть его вечную силу – вот что мы осознаем 9 мая на «Бессмертном полку». Из празднования великой Победы 1945-го этот ритуал-церемония уже вырос в нечто большее – в день народного единства, единства как всех поколений, так и всех слоев и сословий нашего общества. Когда на Тверской поют военные песни, когда крики «Россия» или «Ура» прокатываются невообразимым до этого гулом, схожим, наверное, только с природной стихией – вот тогда и осознаешь себя частью вечного русского народа. Причем сила этого воздействия такова, что, мне кажется, практически любой помещенный внутрь этого народного океана гражданин России выйдет из него осознающим свою причастность к общему.

Так что величие Победы 1945-го проявилось еще и в том, что она не только сохранила наш народ и нашу цивилизацию. Спустя семь с лишним десятилетий она одной только памятью о себе дает нам возможность создать новую форму самоорганизации русского народа. «Бессмертный полк» – это то, что поможет нам восстановить великую Россию.