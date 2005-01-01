Опубликована гигапиксельная панорама «Бессмертного полка» в Москве

Портал Gigarama представил гигапиксельную панораму, сделанную во время акции «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве.

На панораме можно разглядеть каждого человека и портрет, а также отметить участника акции. Так, в первых рядах можно увидеть президента Владимира Путина, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера Сербии Александра Вучича.

Всего в России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 10 млн человек.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как проходит шествие «Бессмертного полка» в России. Праздничные мероприятия, организованные 9 мая, включают парадные марши, торжественные митинги, праздничные концерты, спортивные состязания, тематические выставки.

Президент Владимир Путин в этом году в пятый раз принял участие в памятном шествии. Сам он нес фотографию своего отца – Владимира Спиридоновича Путина. Вместе с российским лидером к шествию присоединились премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.