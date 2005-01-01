«Бессмертный полк» в Москве побил рекорд, собрав миллион участников

Взгляд
9 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
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Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато его пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Косовский монстр пошел против своих создателей

СБК состоят из бывших боевиков, ничего, кроме рейдов и засад, в жизни не знавшихФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
МИД России бьет тревогу: Косово создает собственную профессиональную армию из бывших бандитов и террористов. Категорически против этого выступают в Евросоюзе и даже в НАТО, но там больше не в состоянии сдерживать ими же созданного монстра. Тем более что американцы с их военной базой Бондстил, кажется, не против. Что это означает для Европы и для всего остального мира? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Главный урок Победы

Эдуард Биров, журналист
Это были настоящие исполины, люди-атланты, которые сутками напролет несли бремя войны, не проявив слабину даже в самые жуткие дни. Как говорится, «гвозди бы делать из этих людей». Подробности...
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Угрожает ли российской экономике «аргентинский сценарий»?

Антон Любич, экономист
Пример Аргентины показывает, к чему политика экономической самоизоляции может в долгосрочной перспективе привести вполне благополучную и подающую большие надежды страну. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Ответ на вопрос о преемнике Путина

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Все наперебой пишут о Путине, четвертый президентский срок которого начал обратный отсчет в Кремле, а я хочу написать про его преемника. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев
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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Миллионы россиян приняли участие в акции «Бессмертный полк»

      В городах России вновь состоялась памятная акция «Бессмертный полк». С каждым годом ее численность растет. В общей сложности в шествии в этом году поучаствовали 10,4 млн человек. В прошлом году – приняло участие 7,8 млн граждан. Президент Путин принял участие в шествии уже в четвертый раз
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      В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы

      В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
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      В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобус
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          «Бессмертный полк» в Москве побил рекорд, собрав миллион участников

             9 мая 2018, 18:26
          Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
          Текст: Ольга Никитина

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          Шествие «Бессмертный полк» побило в Москве собственный рекорд, собрав более 1 млн участников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

          Волк уточнила, что более 1 млн человек приняли участие в шествии по состоянию на 18.00 мск. Акция памяти еще продолжается, передает ТАСС.

          В 2016 году в акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие 700 тыс. человек, а в 2017 году при плохой погоде – уже 850 тыс. человек.

          Президент Владимир Путин в этом году в пятый раз принял участие в памятном шествии. Он нес фотографию своего отца, Владимира Спиридоновича Путина.

          Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как проходит шествие «Бессмертного полка» в России. Праздничные мероприятия, организованные 9 мая, включают парадные марши, торжественные митинги, праздничные концерты, спортивные состязания, тематические выставки. 


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