«Бессмертный полк» в Москве побил рекорд, собрав миллион участников

Шествие «Бессмертный полк» побило в Москве собственный рекорд, собрав более 1 млн участников, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк уточнила, что более 1 млн человек приняли участие в шествии по состоянию на 18.00 мск. Акция памяти еще продолжается, передает ТАСС.

В 2016 году в акции «Бессмертный полк» в Москве приняли участие 700 тыс. человек, а в 2017 году при плохой погоде – уже 850 тыс. человек.

Президент Владимир Путин в этом году в пятый раз принял участие в памятном шествии. Он нес фотографию своего отца, Владимира Спиридоновича Путина.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху пришли на шествие «Бессмертного полка» pic.twitter.com/CnAUDJhn41 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 мая 2018 г.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как проходит шествие «Бессмертного полка» в России. Праздничные мероприятия, организованные 9 мая, включают парадные марши, торжественные митинги, праздничные концерты, спортивные состязания, тематические выставки.