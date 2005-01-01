По Бейруту прошел «Бессмертный полк»

В воскресенье в центре столицы Ливана Бейруте прошел «Бессмертный полк», в нем приняли участие несколько сотен представителей российской диаспоры, сотрудники посольства России и граждане Ливана.

Акция была организована Российским центром науки и культуры в Бейруте (РЦНК), поддержку также оказали дипмиссия и ливанский комсомол. Начался «Бессмертный полк» после утренней воскресной службы русского православного прихода в церкви Иоанна Предтечи, передает РИА «Новости».

Безопасность акции была обеспечена ливанской армией и полицией. Было перекрыто несколько центральных улиц города.

После марша участники могли поесть на полевой кухне, также всем предоставили возможность исполнить песни военных лет.

Также в РЦНК в воскресенье пройдет театральная постановка в честь Дня Победы, вечером состоится футбольный матч между командой посольства России в Ливане и выпускниками российских и советских вузов.

Накануне шествие «Бессмертного полка» впервые состоялось на Маврикии.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, акции памяти «Бессмертный полк» собрали по всему миру тысячи участников. Шествия проходили в Великобритании, Израиле (более 2,2 тыс. человек), Австрии (более 800 человек), Сербии (более 4 тыс. человек), Кипре (6 тыс. человек), Финляндии, Таиланде (более 1 тыс. человек), Азербайджане (более 500 человек), странах Прибалтики (более 15,4 тыс. участников), Бельгии (более 300 человек), Молдавии (100 тыс. участников), Вьетнаме (1,2 тыс. участников), Франции (более 2 тыс. участников), Хорватии (300 человек), Чехии (около 5 тыс. участников), Германии (более 6 тыс. участников), Египте, Канаде (8 тыс. участников), Турции (около 750 человек), Испании (около 3 тыс. участников), Швеции (500 человек), Португалии (1,2 тыс. участников), Южной Корее (500 человек), США (более 2,2 тыс. участников), Швейцарии (200 человек) и других странах.

Мероприятия в рамках «Бессмертного полка» в 2018 году проходят с 5 по 13 мая более чем в 80 странах мира. За рубежом в акциях приняли участие более 800 тыс. человек. Например, в США «Бессмертный полк» прошел почти в двух десятках городов.

В России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 10 млн человек.