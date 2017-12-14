Во Франкфурте-на-Майне участники «Бессмертного полка» пели «Журавли» и читали стихи

«Мы должны донести до наших детей всю правду о войне, ведь здесь в Европе ее кроме нас им никто не расскажет», – говорит координатор акции «Бессмертный полк» во Франкфурте-на-Майне, который прошел в немецком городе в воскресение, Лидия Трубицына.

В воскресение по улицам Франкфурта-на-Майне во второй раз прошел «Бессмертный полк». В нем приняли участие более 500 человек. Мероприятие длилось более 2 часов. Здесь были также представители немецкого общества «Фрайденкер» (Немецкий союз свободомыслящих) и потомки участников Сопротивления, рассказала газете ВЗГЛЯД координатор «Бессмертного полка» во Франкфурте-на-Майне Лилия Трубицына.

По ее словам, участники шествия исполнили песни «Журавли» и «Солнечный круг» на русском и немецком языках. Причем, песню «Журавли» солировал немецкий певец Вольфганг Либерт, который спел ее и на русском, и на немецком языке. Также зачитывались стихи о «Бессмертном Полке», переведенные на немецкий язык. Вместе с детьми участники шествия запустили воздушные шары с символикой «Бессмертного Полка».

«Сегодня эта акция памяти просто необходима, особенно в Европе, – говорит Лидия Трубицына. – Мы должны донести до наших детей всю правду о войне, ведь здесь в Европе ее кроме нас им никто не расскажет. И пока мы все помним и чтим память погибших в этой ужасной войне есть шанс, что наши дети и внуки так же будут помнить об этих героях, благодаря которым уже 73 года мы живем под мирным небом, и никакие силы не заставят их забыть правду».

участники "Бессмертного полка" в Франкфурте-на-Майне, 6 мая 2018 год (фото: Лидия Трубицына)

По ее словам, о движении Сопротивления, которое было организовано Белой розой и Эрнстом Тельманом во время ВОВ в Европе уже никто не вспоминает. «Это ужасно. Поэтому мы поставили себе задачу подключить потомков участников Сопротивления к нашему «Бессмертному Полку», чтобы и немецкие дети знали правду о войне», – говорит Трубицына.