Дочь «маршала Победы» рассказала о значении акции «Бессмертный полк»

Взгляд
9 мая, среда  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Новый лимузин Путина окружают спекуляции и тайны

Российский президент получил чисто российский лимузинФото: Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool/Reuters
Впервые в современной России у первого лица государства появился чисто российский представительский лимузин. «Здорово, что русской школе дизайна удалось сделать очень красивый и цельный автомобиль», говорят автомобильные эксперты. При всем при этом машина уже породила сразу несколько загадок, связанных и с ее именем, и с госномером, который использовался при инаугурации президента. Подробности...
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Новая команда Медведева ставит на «оборонку» и цифровизацию

С подачи Владимира Путина Дмитрий Медведев опять стал без пяти минут премьер-министромФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Новая-старая» команда Медведева еще полностью не названа, но круг его замов покидают такие тяжеловесы, как Рогозин, Шувалов и Дворкович. Зато его пополнят 48-летний Максим Акимов, ответственный за «цифровизацию», и 61-летний Юрий Борисов – «новый Рогозин» в роли куратора ВПК. «Сбитых летчиков», похоже, не будет – опытные управленцы еще могут занять посты министров или глав госкорпораций. Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Косовский монстр пошел против своих создателей

СБК состоят из бывших боевиков, ничего, кроме рейдов и засад, в жизни не знавшихФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
МИД России бьет тревогу: Косово создает собственную профессиональную армию из бывших бандитов и террористов. Категорически против этого выступают в Евросоюзе и даже в НАТО, но там больше не в состоянии сдерживать ими же созданного монстра. Тем более что американцы с их военной базой Бондстил, кажется, не против. Что это означает для Европы и для всего остального мира? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Главный урок Победы

Эдуард Биров, журналист
Это были настоящие исполины, люди-атланты, которые сутками напролет несли бремя войны, не проявив слабину даже в самые жуткие дни. Как говорится, «гвозди бы делать из этих людей». Подробности...
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Угрожает ли российской экономике «аргентинский сценарий»?

Антон Любич, экономист
Пример Аргентины показывает, к чему политика экономической самоизоляции может в долгосрочной перспективе привести вполне благополучную и подающую большие надежды страну. Подробности...
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Ответ на вопрос о преемнике Путина

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
Все наперебой пишут о Путине, четвертый президентский срок которого начал обратный отсчет в Кремле, а я хочу написать про его преемника. Подробности...
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          Дочь «маршала Победы» рассказала о значении акции «Бессмертный полк»

             9 мая 2018, 12:13
          Фото: Н. Литовченко/РИА Новости
          Текст: Андрей Резчиков

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          «Не надо формализовывать душевные движения и не надо обязывать к ним. По сути своей «Бессмертный полк» внушает надежду», – сказала газете ВЗГЛЯД Наталья Малиновская, дочь и хранитель архива одного из «маршалов Победы» Родиона Малиновского.

          Доцент кафедры зарубежной литературы филфака МГУ, лауреат литературных премий, дочь маршала Советского Союза Родиона Малиновского (1898-1967) Наталья рассказала, что приветствует движение «Бессмертный полк». По ее словам, особенно важно, когда человек участвует в подобной акции по велению души, спонтанно, а не по указанию. Она, к примеру, не согласна с теми, кто считает, что участники шествия должны выходить с портретами одинакового формата.

          «Не надо формализовать душевные движения и не надо обязывать к ним. По сути своей «Бессмертный полк» внушает надежду. Благодарная память – это очень достойное свойство человека. А когда человек способен благодарно помнить о тех, чья жизненная задача не ограничивалась собственным благосостоянием – это внушает некоторые надежды», – считает Малиновская.

          Она призналась, что для нее самой участие в шествии было бы непосильной задачей в силу определенных причин, поэтому семейные портреты тех, кто прошел через годы войны, понесут на шествие ее друзья.

          Ее отец Родион Яковлевич Малиновский – вероятно, единственный, в чьей жизни было два Парада Победы – Первой мировой (сто лет назад, 11 ноября 1918 г. – в день его 20-летия) и Великой Отечественной войны, когда 24 июня 1945 года он вел по Красной площади группу из 2-го Украинского фронта.

          «Я хорошо знаю, что было после того, как кончился Парад Победы. Мама была на трибуне в тот момент. После парада они вернулись с папой в гостиницу «Москва». Во время отдыха в номере вместе с близкими друзьями вдруг один из гостей, глядя на маму, запел: «Но я Сибирь, Сибирь я не боюся, Сибирь – ведь тоже русская земля. Развевайся, чубчик кучерявый, ты развевайся, провожай меня». Когда он упомянул Сибирь, вот тут мама и поняла, что их война еще не закончилась, что впереди еще одна война. Ей стало ясно, почему папа, готовясь к Параду Победы, готовился еще к чему-то... Слишком уж он был озабочен, подолгу бывал в Генштабе... Он готовится к японской войне», – вспомнила она.

          Малиновская отметила также, что люди того поколения очень мало говорили о войне и «очень много думали о том, что сейчас нужно делать, чтобы никакая война не повторилась». «Когда папа был министром, перед ним стояла очень важная задача – реформировать армию. В тот момент было ясно, что армию необходимо сокращать, но как это сделать с наименьшими душевными потерями, ведь на тот момент для многих военная специальность была единственной», - сказала она.

          Малиновская напомнила, что тогда перед страной стояла задача добиваться паритета. В те годы ее отец внес в свою записную книжку очень важные слова: «Как воздух необходима нам сейчас военная интеллигенция, не просто высоко образованные офицеры, но люди, усвоившие высокую культуру ума и сердца, гуманистическое мировоззрение. Современное оружие огромной истребительной силы нельзя доверить человеку, у которого всего лишь умелые твердые руки. Нужна трезвая, способная предвидеть последствия голова и способное чувствовать сердце, то есть могучий нравственный инстинкт. Вот необходимые, и хотелось бы думать, достаточные условия», – рассказала Малиновская.

          Наталья Малиновская призналась, что не питает никаких особых надежд относительно стремлений современной молодежи знать свою историю, интересоваться тем, как и почему произошла Великая Отечественная война. К такому выводу она пришла благодаря общению со своими студентами.

          «Для них в 99% случаев – это далекое прошлое, эпоха динозавров, которая их мало волнует, как это ни грустно. Я слышала от своей вполне успевающей студентки, разумной девочки вопрос: «Наталья Родионовна, ваш папа, правда, был генералом 12-го года?». «Конечно, – отвечаю я ей, – вы совершенно правы, конечно, он был генералом 12-го года, посмотрите, как я хорошо сохранилась»... Но надежду мне внушает другое – молодые музыканты Московской консерватории, которые уже шестой год готовят фестиваль «Дню победы посвящается». В понедельник я выступала на его открытии. Я видела эти лица, как они работали. Они через музыку понимают очень многое», – подытожила Наталья Малиновская.

          Напомним, ранее Наталья Малиновская, дочь и хранитель архива одного из «маршалов Победы» Родиона Малиновского, соучредитель Фонда памяти полководцев Победы, в интервью газете ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, каким человеком был ее отец и каким был образ жизни советских офицеров в военные годы.

          Мемориальное шествие «Бессмертный полк» уже состоялось в десятках стран. В среду главная акция стартует от Белорусского вокзала в Москве. Ее цель заключается в сохранении памяти об участниках трагических событий 1941-1945 годов, о каждом, кто, не жалея жизни, ковал победу над врагом, боролся за освобождение Родины. Участие в шествии дает обычным людям возможность соприкоснуться с историей своей семьи, почувствовать себя гражданами большой страны и частью большой общности, с определенной культурой и историей.

          Для участия в акции следует зайти на официальный сайт мероприятия и уточнить время и место сбора 9 мая. В день акции достаточно прийти на место сбора участников с фотографией (размер А4) своего родственника-участника ВОВ, которую можно распечатать самому или заказать в центре госуслуг (МФЦ) «Мои документы». Эту услугу центры предоставляли бесплатно.

          Во многих МФЦ, в том числе и московских, можно опубликовать в электронной книге памяти воспоминания о своем родственнике-ветеране, его фото. Все материалы сканируются, а оригиналы сразу же возвращают владельцам. Желающие могут и сами внести информацию об участниках Великой Отечественной войны через сайт проекта «Бессмертный полк». При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность редактировать страницу о герое своей семьи, дополнять ее информацией и фотографиями».

          Сейчас в электронной книге памяти «Бессмертный полк – Москва» хранится около 200 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны.


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