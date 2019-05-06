В Кремле ответили на сообщения о запрете «Бессмертного полка» в Казахстане и Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел поспешным комментировать сообщения о запрете проведения акции «Бессмертный полк» в ряде городов Казахстана и Белоруссии.

«Мы, безусловно, очень внимательно следим за этой информацией, но мы не можем точно сказать, потому что не всегда понятно, о чем конкретно идет речь, о чьих решениях, что привело к таким решениям? Поэтому здесь мы тоже не спешили бы делать какие-то заключения поспешно», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, как в Кремле относятся к запрету в ряде городов Белоруссии и Казахстана проводить акцию «Бессмертный полк».

4 мая сообщалось, что власти казахстанского города Актобе (бывший Актюбинск) решили отказаться от организации шествия в рамках акции «Бессмертный полк». Также «Бессмертный полк» запретили в Минске. Против проведения акции выступал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Сообщалось, что проведение «Бессмертного полка» могут запретить и в Тбилиси.

Украинские власти между тем готовят «ответ» на акцию «Бессмертный полк».