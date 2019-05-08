Умер композитор песен «Прекрасное далеко» и «Крылатые качели»

Народный артист России, автор музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

По словам его дочери Марии Крылатовой, композитор умер утром в больнице, передает ТАСС.

«Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония», – сказала она.

Уточняется, что о месте и времени прощания будет сообщено позже.

Советский и российский композитор Евгений Крылатов был автором музыки более чем к 160 фильмам и мультфильмам, среди которых «Гостья из будущего», «Приключения Электроника», «Чародеи», «Ох уж эта Настя», «Умка», «Каникулы в Простоквашино», «Дед Мороз и лето» и другие.

Началом его широкой композиторской известности стала музыка к мультипликационным фильмам «Умка» со знаменитой «Колыбельной медведицы» и «Дед Мороз и лето»; кинофильмам «О любви», «Достояние республики», «Ох уж эта Настя!». С тех пор Евгений Крылатов на протяжении 25 лет был одним из самых востребованных композиторов отечественного кинематографа.

Из кинематографа вышли все популярные песни. Успех «Песенки о шпаге», исполненной Андреем Мироновым в фильме «Достояние республики», продолжили «Лесной олень» из картины «Ох, уж эта Настя!», «Ольховая серёжка» («И это всё о нём»), «Крылатые качели» («Приключения Электроника»), «Три белых коня» («Чародеи»), «Прекрасное далёко» («Гостья из будущего»). Лучшие произведения композитора собраны на дисках «Крылатые качели» (1994), «Люблю тебя» (1996), «Чародеи и другие» (2001), «Лесной олень и другие» (2003), «Гостья из будущего и другие...»