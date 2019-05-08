Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 16 копеек – до 65,25 рубля, курс евро снизился на 2 копейки – до 73,13 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 70,39 доллара за баррель, передает РИА «Новости».