В США показали ледоруб, которым убили Троцкого

Международный музей шпионажа в Вашингтоне впервые выставил ранее считавшийся утраченным ледоруб, которым, предположительно, агент НКВД Рамон Меркадер убил политика и революционера Льва Троцкого.

«Я искал его везде», – заявил американский историк и предприниматель Кит Мелтон, передавший экспонат в дар музею. Он отметил, что объездил в поисках ледоруба Мексику, США, Россию, а также страны Европы. «Мне понадобилось 40 лет, чтобы найти его, и еще три года, чтобы установить его подлинность», – добавил Мелтон, предает ТАСС.

Долгие годы орудие убийства Троцкого считалось потерянным, но в 2005 году в Мехико в доме Аны Алисии Салас оно было обнаружено. Женщина рассказала, что ледоруб достался ей в наследство от деда Альфреда Саласа, который был сотрудником тайной полиции.

Она также уточнила, что на следующий день после убийства Троцкого, 21 августа 1940 года, проживавшего в столице Мексики в эмиграции, ледоруб публично демонстрировался на пресс-конференции местной полиции. Фотография этого события сохранилась до наших дней и теперь имеется в распоряжении Мелтона.

После этого ледоруб много лет пролежал в полицейском хранилище улик. Однако в 1946 году Альфред Салас решил вместе с сослуживцами открыть музей криминалистики и забрал орудие убийства Троцкого, но после нескольких попыток выкрасть экспонат Салас заменил его на копию, а оригинал хранил дома. В итоге копию все-таки украли, и больше про ледоруб долгое время никто не слышал.

Кит Мелтон несколько лет исследовал подлинность ледоруба, а затем, заключив, что он все же настоящий, купил его. Главным доказательством историк считает полное совпадение отпечатков окровавленных пальцев Меркадера с фотографии 1940 года и следов ржавчины, оставшейся от этих отпечатков на ледорубе.

«Мы сделали фотографию ледоруба с того же самого ракурса (что и на фотографии с пресс-конференции 1940 года) и смогли с помощью компьютеров установить, что все пятна ржавчины в точности совпадают с пятнами крови, которые были на нем изначально», – заявил историк.

Он также отметил, что на обратной стороне есть клеймо производителя, информация о котором никогда публично не упоминалась, но отметка об этом есть в документах полиции.

Ранее сообщалось, что орудие убийства Льва Троцкого будет выставлено в 2018 году.