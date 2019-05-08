Нефть подорожала после падения на 1-2%

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром растут, отыгрывая падение предыдущего дня, достигавшего 1-2% из-за торговых опасений.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,54% – до 70,25 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI повышалась на 0,77%, составив 61,87 доллара, передает РИА «Новости».

В среду на рынке нефти отмечается коррекция после падения на 1-2% днем ранее, которое произошло на фоне опасений за торговые отношения США и Китая, перспективы мировой экономики и риска увеличения добычи нефти Саудовской Аравией.