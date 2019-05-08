Летчики прокомментировали переговоры пилотов «Суперджета» с диспетчером

Летчики и эксперты, комментируя появившуюся в СМИ якобы расшифровку переговоров пилота сгоревшего Sukhoi Superjet 100 с диспетчером Шереметьево, указали на некоторые странности в прозвучавших формулировках и усомнились в подлинности документа.

Как заявил заслуженный пилот СССР, бывший заместитель министра гражданской авиации Олег Смирнов в комментарии «Известиям», согласно расшифровке, самолет садился по правильной траектории, но к сильному удару могла привести слишком высокая скорость, а также превышение максимальной посадочной массы.

Он также отметил, что пилот произнес слово «штатно» и не рассказал о конкретных проблемах с оборудованием, не считая неполадок со связью.

Командир Airbus A320 Андрей Литвинов, в свою очередь, заявил РБК, что фразу «самолет горит в молнии» можно интерпретировать как «в самолет попала молния». «Такую формулировку я слышу впервые – «самолет горит в молнии». Такой фразы вообще не существует», – отметил летчик.

Еще один пилот на условиях анонимности пояснил, что в условиях грозового фронта на корпусе самолета создается высокое статическое напряжение, в этот момент лайнер может иметь синее или зеленое свечение, а из кабины пилота визуально видны условно «светящиеся струйки».

В то же время эксперт по авиационной безопасности Александр Романов усомнился в том, что опубликованная расшифровка является подлинной. Он поставил под сомнения некоторые прозвучавшие выражения, отметив, что в авиации они не используются, пишет «Комсомольская правда».

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Ранее в Сети появилась якобы расшифровка переговоров экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», сгоревшего в Шереметьево, с диспетчерами.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Из 78 человек 41 погиб.

По предварительным данным, пилоты приземлялись, не выработав топливо, и с явным превышением скорости, что привело к повреждению судна с последующим возгоранием. Также они допустили еще несколько ошибок уже после остановки лайнера.

Также сообщалось, что выбравшийся из кабины человек в форме пилота спустя минуту вернулся по надувному трапу в горящий «Суперджет» ради спасения жизней оставшихся людей. Предполагается, что это был второй пилот Максим Кузнецов. Из салона он вытащил еще двух человек. По другим сведениям, он вытащил пилота судна.