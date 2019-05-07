Штраф за превышение скорости предложили связать с доходом нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предложил привязать размер штрафа за нарушение скорости к доходам нарушителя или стоимости его автомобиля.

«Во многих странах штрафы за нарушение скоростного режима очень высокие. Самое хорошее было бы привязать штраф к уровню дохода, который можно узнать в налоговой. Или к стоимости автомобиля, как маркеру, чем владеет. Особенно в условиях расслоенности: для кого-то 3 тыс. рублей – это ерунда, для кого-то весомая часть его дохода», – сказал заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.

По данным «Российской газеты», некоторые специалисты к этому предложению относятся скептически.

«С одной стороны, это здоровая инициатива. Такая практика существует во многих странах мира. Но мера обычно применяется при серьезных превышениях скорости. Например, один из руководителей компании Nokia несколько лет назад проехал по Хельсинки со скоростью 100 км/ч при разрешенных 50 км/ч. В результате сумма штрафа составила почти 100 тыс. евро. Но речь идет о странах с достаточно высокими средними доходами и прозрачной налоговой системой, где четко отслеживаются доходы населения. А нам бы сначала сегодняшние законы научиться исполнять: сделать наказание неотвратимым. Ни Москва, ни Россия к такой мере пока не готовы», – считает автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Другие эксперты предлагают более эффективные, на их взгляд, способы дифференцировать размер штрафов для нарушителей.

«Я не думаю, что это хорошая идея. Гораздо правильнее было бы создать повышенный коэффициент для злостных нарушителей. Если постоянно превышаешь скорость - будешь больше платить», – предложил автоэксперт Сергей Бургазлиев.

Ранее обсуждалась возможность возвращения штрафов за превышение скоростного лимита на 10 км/ч вместо 20 км/час. Это идею поддержали в ГИБДД. Ведомство также предложило увеличить штрафы за превышение скорости в шесть раз и снизить порог максимальной скорости для водителей с детьми на 20 километров от действующего ограничения.

Также стало известно о том, что для российских водителей готовят ряд «серьезных и жестких» мер.