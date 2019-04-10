В ГИБДД предложили в разы увеличить штрафы за превышение скорости

Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скоростного режима величиной 20-40 км/час с 500 до 3 тыс. рублей, сообщил замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

Понарьин на общественных слушаниях в Госдуме заявил, что в ГИБДД предлагают «кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч до 3 тысяч рублей», передает ТАСС.

Ранее в ГИБДД поддержали предложение правительства России о снижении нештрафуемого порога превышения скорости движения с 20 км/ч до 10 км/ч.

Напомним, в минувшем году правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по повышению ответственности за нарушения ПДД, в том числе, вернуть штраф за превышение скоростного лимита на 10 км/ч.

Вице-премьер Максим Акимов заявлял, что снижение нештрафуемого порога является перспективным.

При этом в «Единой России» выступали против возвращения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч.