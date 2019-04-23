ГИБДД предложило снизить порог максимальной скорости для водителей с детьми

Главный инспектор по безопасности дорожного движения Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч порог максимальной скорости для водителей, перевозящих детей.

«Я предложил в аппарате главка: давайте снизим скорость автомобиля, в котором водитель перевозит ребенка, на 20 км/час от той скорости, которая максимальная. 90 км/час – едешь со скоростью 70 км/час, 60 ограничение – едешь со скоростью 40 км/час», – заявил Черников, передает РИА «Новости».

Глава ГИБДД отметил, что в ведомстве к нему возникли вопросы.

«Как мы будем это администрировать? Как мы будем наказывать? А зачем наказывать? Мы внесем правило дорожного движения. Почему мы едем с прицепом, и у нас минус 20 км/час? А везём ребенка, не можем написать минус 20 км/час?», – сказал Черников.

«Давайте в конце концов внесем изменение. Потому что правила дорожного движения все открывают. Если будет написано, что ребенка нужно везти при скорости минус 20 км/час, пускай сознание хоть с этого начнется», – добавил глава ведомства.

В апреле ГИБДД предложила увеличить штраф за превышение скоростного режима величиной 20-40 км/час с 500 до 3 тыс. рублей.

В прошлом году правительство России поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по повышению ответственности за нарушения ПДД, в том числе вернуть штраф за превышение скоростного лимита на 10 км/ч. В ГИБДД предложение правительства России о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч поддержали.