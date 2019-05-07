Ярошенко удалили опухоль в американской тюрьме

Российскому летчику Константину Ярошенко, находящемуся в заключении в американской тюрьме в Данбери, провели операцию на желудке, удалив доброкачественные опухоли, рассказала жена россиянина Виктория.

«При обследовании [Константину] удалили доброкачественные опухоли. Он сам об этом не знал и начал обращаться ко всем, чтобы провели срочную операцию. Мы сделали запрос в клинику, где его обследовали, и доктор написал, что все было удалено во время обследования. Кардинальных улучшений нет, но чувствует он себя лучше», – сообщила супруга Ярошенко, передает ТАСС.

Российский летчик не раз жаловался на проблемы со здоровьем и бездействие администрации тюрьмы Данбери.

Напомним, Ярошенко был осужден в США на 20 лет по обвинению в подготовке к транспортировке крупных партий наркотиков.