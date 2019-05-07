Опрос показал, что арабская молодежь считает Россию союзником

Влияние России в государствах арабского мира увеличивается, свидетельствуют ежегодные исследования настроений молодежи Arab Youth Survey.

Согласно этому исследованию, Россию считают союзником 64% опрошенных среди арабской молодежи, передает РИА «Новости».

В то же время хуже становится репутация США. По последним данным, Америку считают союзником 41% среди опрошенных, в то время как в 2016 году рейтинг США составлял 63%.

Впрочем, при выборе ближайшего союзника мнения разделились практически поровну: 38% выбрали Вашингтон, а 37% проголосовали за Москву.

В рамках опроса арабской молодежи также предлагалось назвать врагов. Оказалось, что 67% считают такой страной Иран. На втором месте оказались США с 59%.

Отмечается, что увеличилась популярность российских СМИ: до высоких позиций добрались Sputnik и RT.

При этом по версии компании SimilarWeb информационное агентство и радио Sputnik попало в топ-5 всех СМИ в Саудовской Аравии по итогам декабря 2018 года. А сайт RT на арабском языке оказался №1 по посещаемости среди сайтов новостных телеканалов в арабоязычном мире с марта прошлого года, а по числу уникальных пользователей – с июня. RT опередил Al Jazeera, Al Arabiya, CNN Arabic и Sky News Arabia (SimilarWeb).

Ранее сообщалось, что США планируют укреплять отношения со своими арабскими союзниками. При этом разрекламированная идея создания «арабского НАТО» во главе с США потерпела крах окончательно.

Газета ВЗГЛЯД писала, что жители арабских стран стали с куда большей симпатией относиться к России, чем к США. При этом подобная тенденция наблюдалась в том числе и в Израиле. Американские СМИ предрекли России роль нового лидера на Ближнем Востоке.