Операция в Сирии принесла России побочный внешнеполитический бонус

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23 мая, среда  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
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Россия готова забрать у США полмиллиарда долларов

Россия придумала симметричный ответ на американские пошлиныФото: Fred Greaves/Reuters
Российско-американский торговый конфликт переходит в новую стадию. В ответ на повышение пошлин со стороны Вашингтона Москва объявила о планах по введению ответных пошлин на американский импорт – причем ровно на ту же самую сумму, примерно полмиллиарда долларов. Каких американских товаров это коснется и какими будут последствия? Подробности...
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Британия будет вынуждена пустить к себе Абрамовича

Роман Абрамович на улицах ЛондонаФото: Suzanne Plunkett/Reuters
Лондон покусился на самое святое, что у него есть – на Романа Абрамовича, который уже долгое время живет в английской столице. Как выяснилось, российский миллиардер никак не может получить британскую визу. Готова ли Великобритания действительно отказать Абрамовичу в допуске на свою территорию – и какие последствия наступят в таком случае? Подробности...
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У авторов «туристической диверсии» могут появиться подражатели

Запрет Booking.com в России мог бы стать диверсией, от которой выиграли бы несколько частных туроператоров, но проиграли большинство граждан и бюджет страны в целомФото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Министерство культуры и Ростуризм неожиданно оперативно открестились от предложения по запрету на территории России сервиса Booking.com. Однако сам факт появления подобной инициативы свидетельствует о большом соблазне превратить «антисанкции» в инструмент недобросовестной конкуренции. Подробности...
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Почему Япония не может выйти из-под опеки США

Во время одной из встреч с Владимиром Путиным экс-премьер Ёсиро Мори поинтересовался: ждать ли Японии спасения от России?Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
«Японию окружают страны с ядерным оружием. Если они захотят его применить, ждать ли спасения от России?» – задался вопросом экс-премьер Японии Ёсиро Мори, давний друг Путина. Многие в Токио действительно не прочь если не обратиться к России «за спасением», то свести отношения с бывшим врагом к «хикивакэ» – ничьей. Есть ли шанс у Японии превратиться из «непотопляемого авианосца США» в независимую страну? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Послание спецназовца властям взорвало французские соцсети

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Ничего неожиданного в сообщении силовика, конечно же, нет. Самой любопытной деталью в послании следует считать только отсылку к неким свежим данным, полученным от спецслужб силами быстрого реагирования. Подробности...
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Выяснилось, что «русское дело» было одной большой подставой с самого начала

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Республиканцы уже полгода требуют «расследовать деятельность следователей», но Трамп не предпринимал никаких действий, которые могли бы грозить инициаторам «русского дела» уголовным преследованием. Что же изменилось? Подробности...
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Не пора ли признать, что ситуация в Донбассе зашла в тупик?

Святослав Голиков, ополченец Новороссии
На самом деле, друзья, все идет по плану. Только не по нашему плану. На наш план – продолжать тянуть «минскую» резину и держать в «ростовских горах» ударную туристическую группировку «на случай если» – наши оппоненты плевать хотели. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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          Операция в Сирии принесла России побочный внешнеполитический бонус

          В арабском мире оценили, как Россия показала силу в сирийском конфликте   23 мая 2018, 16:10
          Фото: Muzaffar Salman/AP/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин

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          Жители арабских стран с куда большей симпатией относятся к России, чем к Соединенным Штатам. Это показал недавний социологический опрос. Самое интересное, что симпатии к России растут и в стране, традиционно противостоящей арабам, – Израиле. Какими способами Москва завоевала симпатию столь противоречащих друг другу сторон?

          Россия с большим отрывом опередила США по популярности среди жителей арабских стран, особенно среди молодежи. Это следует из результатов ежегодного опроса Аrab Youth Survey. Он проводится в 16 странах (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис, Ирак, Иордания, Ливан, Йемен, а также Палестина) среди 3500 респондентов в возрасте 18–24 лет.

          Молодые арабы называли предпочитаемого союзника на внешнеполитической арене. Россия набрала 20 процентов, заняв в этом списке четвертое место и оказавшись единственной неарабской страной в первой пятерке. Она воспринимается арабской молодежью более надежным союзником, чем США (на 11-м месте). При этом все больше арабов (57% респондентов) видят в США врага. В 2012-м о неприятии Вашингтона заявляли лишь 32% опрошенных.

          Напомним, по результатам аналогичного опроса, проведенного два года назад, Россия набирала всего 9%. Таким образом, всего за пару лет доверие к России более чем удвоилось. Этот феномен теперь обсуждает западная пресса. В частности, Financial Times связала такой рост уважения с общим ростом влияния Кремля в странах Магриба и Ближнего Востока, с его активностью в Сирии. Одним из ключевых факторов роста симпатий к России среди арабской молодежи стал образ ее президента. Владимира Путина респонденты назвали решительным и авторитетным лидером, а вот Дональда Трампа они рассматривают как «забавного хулигана» с расистскими наклонностями.

          Растет и популярность российских СМИ на арабском языке. Телеканал RT на Ближнем Востоке и в Северной Африке еженедельно смотрят уже около 11 миллионов зрителей, из них 2,2 миллиона – в Ираке. По информации РИА «Новости», сайт RT Arabic стал самым посещаемым онлайн-ресурсом среди новостных телеканалов на арабском языке в марте–апреле.

          «Если арабская молодежь теперь посматривает на Россию с одобрением, то это делается в пику американцам. Она обиделась на США за признание Иерусалима и по другим поводам.

          Так что я бы не преувеличивал значение такого результата опроса. Арабская молодежь однозначно настроена антиамерикански более, чем пророссийски», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол Израиля в Москве, старший научный сотрудник Института изучения вопросов национальной безопасности (INSS) Цви Маген.

          «В том, что касается ислама, вопросов религии, Москва тоже воспринимается как союзница Тегерана, то есть шиитов, а в арабских суннитских странах воспринимают Иран как угрозу, – считает Цви Маген. – Россия никогда не пользовалась большой любовью в странах Ближнего Востока, за исключением тех моментов, когда она была непосредственно задействована в войнах, в боях на местности, как сегодня в Сирии».

          Путин показал себя крутым

          «Россия воспринимается как сильная страна, которая в том числе продемонстрировала свою силу в Сирии. Арабы любят сильных, они стремятся к силе и подчиняются силе. Так исторически сложилось», – заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД сирийский политобозреватель Аббас Джума. Арабские страны предпочитают не только сильных, но и надежных союзников, добавил он. В этом смысле США показали себя не лучшим образом.

          Во-первых, Вашингтон вышел из иранской ядерной сделки, напомнил Джума. В арабском мире далеко не все симпатизируют Ирану. Но сам факт, что США провоцируют конфликт, угрожающий всему Ближнему Востоку, не в плюс американцам.

          Вторым ударом по репутации Штатов стало решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. «Трамп наплевал на всех – отдал евреям то, что считают своим по праву мусульмане и христиане. Предыдущие президенты, Буш и Обама, воспринимались как одиозные, поскольку развязывали войны против мусульман. Но ни один из них не посягнул на то, что является для многих мусульман сакральным», – подчеркивает Аббас Джума.

          «Показательно, что в опросе Arab Youth Survey участвовала в том числе арабская молодежь из стран – союзниц Соединенных Штатов: из Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара (где находится крупнейшая американская база)», – указывает эксперт. Союзнические отношения властей этих арабских стран с США не вызывают сомнения – в отличие, например, от отношений США и Турции. Но мнение «улицы» коренным образом отличается от позиции властей.

          Конечно, на этом фоне Россия выглядит очень выгодно, полагает Джума. «Во-первых, это сильная страна, – вновь подчеркнул собеседник. – Во-вторых, она не отступает от своих обязательств, не «переобувается» на ходу». По мнению эксперта, свою роль могла сыграть не только сирийская операция, но и поддержка Палестины.

          Сложно ожидать от арабской общественности глубоких знаний о России. Но если мы спросим человека с улицы, с чем ассоциируется Россия, они (помимо набора клише) скажут и о Владимире Путине, отметил Джума. «На Востоке таких харизматичных политиков очень уважают, перед ними преклоняются, их боятся. А страх на Востоке имеет особую роль в управлении», – полагает собеседник.

          Любопытно, что отечественные либералы, выступая против начавшейся в 2015 году российской операции в Сирии, приводили в том числе такие аргументы – мол, военное вмешательство на Ближнем Востоке подорвет дипломатические усилия Москвы и снизит симпатии к россиянам в этом регионе. Однако на деле, как показала практика, все произошло ровно наоборот.

          Не все наши «бывшие» в Израиле нас любят

          Хотя многие в нашей стране убеждены, что в Израиле прекрасно относятся к России, поскольку «там на четверть бывший наш народ», это не более чем иллюзия. Большинство там явно недолюбливают Россию, в том числе и эмигранты из Союза. Это следует из итогов соцопроса, согласно которым даже чисто арифметически число симпатизирующих России меньше, чем число наших бывших соотечественников.

          Парадокс, однако, в том, что после 2014 года симпатии к нашей стране стали резко расти. Как показывает ежегодный опрос американской социологической службы Pew Research Center, пять лет назад 77 процентов жителей еврейского государства относились к России плохо, одобрительно – всего лишь 21 процент. Однако к 17-му году картина разительно изменилась. Против России был настроен только 61 процент, зато уже 35 процентов воспринимали Россию благожелательно. При этом отношение к США, напротив, портилось.  

          Цви Маген считает такой процент очень высоким. Он напоминает, что в Израиле считают себя частью западного мира и многие его жители ориентируются на точку зрения крупнейших западных телеканалов. «Поэтому даже если 21 процент относился хорошо к Москве, то это уже было очень много, – говорит бывший посол. – Российская армия появилась в регионе на стороне противников Израиля, точнее, Сирии и Ирана. Москва, как считается, поддерживает наших врагов, а также врагов Запада. Так что отношение в принципе не может быть слишком благостным».

          С другой стороны, оговорился Цви Маген, Россию все же принято рассматривать достаточно позитивно в контексте общих ценностей, корней, культуры. «Так что отношение к России представляет из себя смесь разных факторов. Это сложное отношение», – признает он.

          Тем временем, как считает Цви Маген, российской дипломатии пока удается заниматься успешной политической эквилибристикой. «У Москвы действительно сейчас есть сильное преимущество в регионе. По-моему, это чуть ли не единственный на сегодня игрок, который может говорить параллельно и с Ираном, и с Израилем. Но за это надо политически платить. У такого статуса есть и издержки. Это значит, что не все довольны вами до конца. И Иран, наверно, недоволен, что Москва общается с его противниками», – предположил бывший дипломат.

          «Но, в принципе, пока Москва играет неплохо. В этом регионе ставки очень высоки, выиграть очень трудно. Можете взять для примера любую другую державу и сравнить результаты ее игры на Ближнем Востоке», – подытоживает бывший посол.

          Можно сделать вывод: благодаря вмешательству в Сирии Россия стала ближе к Ближнему Востоку. Но вряд ли можно говорить о бескорыстной симпатии. «Арабская улица» демонстрирует симпатию к нашей стране в пику Америке и Израилю. Оппонент арабского мира и Ирана Израиль видит в России державу, которая укротит Дамаск и придержит Тегеран. Ключевое слово в обоих случаях – Сила.


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