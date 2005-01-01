Чем охрана Путина оказалась лучше охраны Нетаньяху

Совместное участие глав трех государств – России, Израиля и Сербии – в акции «Бессмертного полка» вызвало в интернете горячие споры по поводу охраны первых лиц. Особенно переживали в Израиле, чье профильное ведомство имеет свои специфические привычки. Насколько был оправдан этот жест в контексте всеобщей террористической угрозы?

Публикация панорамных фотоснимков шествия «Бессмертного полка» по Красной площади, на которые попала расстановка сотрудников ФСО, а также охраны премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и президента Сербии Александра Вучича, вновь привлекла внимание к рискованности таких мероприятий с точки зрения безопасности первых лиц.

Особые эмоции проход глав трех государств к Вечному огню как бы через толпу вызвал у тех, кто отвечал за происходящее в наименьшей степени – у израильтян. Дело в том, что убийство премьер-министра Ицхака Рабина в 1995 году произошло во время крупного митинга. С тех пор для Шабак (израильская служба внутренней безопасности, отвечающая в том числе за охрану первых лиц страны и членов их семей) массовые мероприятия являются частью психологической травмы.

Но в случае с Красной площадью это была, мягко говоря, преувеличенная тревога.

Совместный проход Путина, Вучича и Нетаньяху через Красную площадь в Александровский сад не был экспромтом. Сотрудники департамента охраны и безопасности Шабак прибыли в Москву заранее. Красную площадь закрывали на сутки не только с целью нанесения специальной разметки на брусчатку для парада, но и для практической репетиции работы ФСО и Шабак и координации их действий (при этом есть предположение, что израильтяне также могли самостоятельно отрепетировать свои действия заранее).

Нужно понимать, что в момент появления глав государств на Красной площади миллиона человек еще не наблюдалось, так что «прохода через толпу» как такового не было. Путин, Вучич и Нетаньяху двигались по коридору, плотно оцепленному полицейскими и сотрудниками ФСО. А Александровский сад и вовсе был закрыт вместе с Манежной площадью.

То есть проблема заключалась не в угрозе из толпы, а в разнице в оперативной выучке между сотрудниками российской ФСО и израильской Шабак. Как следствие, в сложностях координации их работы.

Сотрудники Шабак довольно навязчивы, агрессивны и надменны. Часто это не стиль оперативного поведения, а черта характера. После 1995 года они взяли манеру создавать вокруг охраняемого лица вакуум, тупо, но бесстрашно закрывая его своим телом. Если проанализировать поведение сотрудников Шабак на доступных для оценки массовых мероприятиях, видно, что крупные молодые люди не просто прижимаются к Нетаньяху, а порой физически берут его под руки или держат за плечи. В тех случаях, когда это не удается в полной мере, они начинают нервничать.

Например, в январе 2015 года в Париже на марше солидарности с жертвами терактов во Франции первые лица государств должны были идти одной цепочкой, взяв друг друга под руки. Но Нетаньяху оказался с краю, и с одной стороны его держал под руку молодой сотрудник Шабак с пистолетом на поясе.

Тем же вечером вечер сотрудники Шабак не отступали от израильского премьера ни на шаг даже в синагоге, в которой произошел небольшой скандал. Охранники пытались физически оттеснить от Нетаньяху тогдашнего премьер-министра Франции Мануэля Вальса, толкая его руками и напирая корпусом. В итоге Вальс накричал на них что-то вроде «не вы здесь главные, охраняйте своего премьера, а остальное вас не касается». Но сотрудники Шабак по-французски не понимали, и Вальсу пришлось повторить все то же по-английски.

Шабакисты в принципе склонны к применению насилия. Особенно в тех случаях, когда им за это точно ничего не будет.

Так, год назад в Либерии сотрудники Шабак устроили драку с охраной президента Того Фора Гнассингбе. Израильский премьер оказался в Монровии на саммите стран Западной Африки и принимал посетителей из числа местных президентов в своем гостиничном номере. Президент Того пришел в гости с охраной, которая превышала ранее оговоренное число. Сотрудники Шабак отказались пропустить в номер «лишних» людей, в результате чего завязалась потасовка, встреча была отложена и произошла только после того, как конфликт был улажен словесно.

В Москве все это было бы невозможным. Протокол мероприятия предусматривал личное участие Нетаньяху – возложение венков, отдельных цветов к памятникам городам-героям и прямое общение с Путиным и Вучичем на свежем воздухе. Привычной лобовой тактики Шабак никто бы не понял. И было бы странно, если бы охранники постоянно мелькали вокруг глав государств, в том числе на телевизионной «картинке». Статус и градус мероприятия подобного просто не позволял. Даже переводчик старался «не мелькать» (тут у Вучича получилось небольшое преимущество – сербский президент, в отличие от израильского премьера, говорит по-русски).

Сам Нетаньяху во время церемонии заметно нервничал, но скорее от важности предстоящих переговоров, а не от отсутствия сотрудников Шабак вокруг. При этом он проявил искреннюю заинтересованность в Александровском парке, расспрашивая Путина по-английски о каждом городе-герое, к памятникам которым возлагали гвоздики. Президенту даже пришлось объяснять, что такое «города воинской славы».

Скорее всего, Шабак была просто вынуждена передать управление ситуацией ФСО – и особого выбора у нее не было. А в ФСО давно отработаны до мельчайших деталей все операции по обеспечению безопасности первых лиц в центре города вообще и во время массовых мероприятий в частности. Дело тут не снайперах на крышах, которые действительно были (куда ж без них). Просто ФСО приходится выполнять дополнительные функции, например сопровождение пресловутого «ядерного чемоданчика» и средств связи президента.

Кстати, это одна из сугубо практических причин того, почему в арсенале ФСО нет таких лобовых приемов, как сопровождение президента «под руки». Охраняемая зона просто больше, хотя непосредственный телохранитель сопровождал Путина справа от него на всем пути до Вечного огня. Это не времена памятных выходов Горбачева к народу, когда охрана генсека действительно терялась и порой совершенно не понимала, как себя вести.

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Оперативная выучка ФСО не то чтобы лучше, чем у Шабак, она принципиально иная. Создается впечатление, что израильтяне не привыкли предотвращать нападение, а готовы лишь реагировать на него. Восторженные песни в адрес израильского охранного департамента приутихли после 1995 года, но и сейчас эта структура явно перехвалена за счет неумеренного пиара.

В той же Франции местные службы охраны и безопасности просто шли на поводу у Шабак, как и спецслужбы многих других европейских государств. Иными словами, шабакисты, прилетев передовым бортом за сутки до визита охраняемого лица, начинали диктовать свою волю местным силовикам в приказном тоне. А те только кивали в ответ. С израильтянами вообще не принято спорить по вопросам безопасности, поскольку они якобы «лучше знают» и по жизни пострадавшие, им нужно идти навстречу.

Так что ничего сверхъестественного в организации безопасности первых лиц 9 мая не было, несмотря на действительно нестандартный протокол мероприятия и его колоссальную массовость.

Просто Шабак, может быть, стоит что-то в себе поменять. Стать немного дружелюбнее, что ли.