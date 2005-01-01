Ветеран рассказал об инциденте с охраной Путина

Генерал-майор Дмитрий Петрович Сыркашев, вместе с президентом Владимиром Путиным возложивший цветы к Могиле Неизвестного Солдата, рассказал об инциденте с охраной.

Дмитрий Петрович отметил, что во время парада сидел за спиной Владимира Путина. «Когда он только пришел, он обошел всех, поздоровался. Там были и другие ветераны», – рассказал он телеканалу Рен ТВ.

Ветеран отметил, что отстал, когда все направились к Могиле Неизвестного Солдата. «Я сзади иду, президент меня знает: мы еще до этого с ним встречались. И он меня, значит, к себе... Охранники хотели отодвинуть меня, но президент придержал», – сказал Сыркашев RT. Он отметил, что охрана главы государства больше его не трогала. «Они почувствовали, что президент меня знает и я хорошо с президентом знаком», – добавил ветеран.

После парада Победы Владимир Путин вместе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и сербским президентом Александром Вучичем шел с Красной площади к Могиле Неизвестного Солдата. Ветеран хотел подойти к российскому лидеру для рукопожатия, но сотрудники ФСО преградили дорогу. Владимир Путин вмешался в ситуацию и пригласил ветерана пройти вместе с ним.

В Кремле заявили, что произошедшее – случайность. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства приказал исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

Генерал-майор Дмитрий Сыркашев – кавалер ордена Красной Звезды. Он воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах, участвовал в освобождении Смоленска и штурме Кенигсберга.