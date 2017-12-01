В вопросе признания Иерусалима Россия поступила тоньше, чем США

«Российский пример и демонстрирует способ правильного решения данной проблемы с точки зрения установления справедливости». Такими словами оценил происходящее вокруг признания Иерусалима столицей Израиля бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем именно была ошибка Дональда Трампа.

Число палестинцев, погибших в ходе столкновений с израильскими войсками на границах сектора Газа, достигло 59, сообщило во вторник министерство здравоохранения Палестины. Количество пострадавших ранее оценивалось в 2,7 тыс. человек. Протесты все еще продолжаются. Израильская армия заявляет, что тысячи агрессивно настроенных палестинцев пытались разрушить заградительные барьеры на границе и проникнуть в близлежащие израильские населенные пункты, с чем и связано применение силы. Организаторами беспорядков в Израиле считают группировку ХАМАС.

Акции палестинцев в Газе начались еще несколько недель назад. Однако резкое повышение интенсивности и массовости протестов произошло в связи с открытием в понедельник посольства США в Иерусалиме, которое было приурочено к празднованию 70-летия со дня основания еврейского государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эти шаги ввиду непродуманности и противоречивости еще тогда вызвали бурное негодование даже среди европейских союзников Америки. Кроме того, с осуждением действий США и Израиля выступили арабские государства, а также Турция, отозвавшая для консультаций своих послов из Тель-Авива и Вашингтона. Европейцы и Совбез ООН высказали недовольство в связи с кровопролитием в Газе, однако кувейтская резолюция, осуждающая действия Израиля и призывающая провести независимое расследование, была заблокирована американцами. Россия отреагировала куда более сдержанно.

Стоит напомнить, что Россия вообще была одной из первых стран, признавших Западный Иерусалим столицей Израиля, сделав это задолго до США в апреле 2017 года. В связи с этим официальный представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон вообще выразил удивление российской позицией, назвав «странноватым» нежелание РФ перенести свое посольство в Иерусалим.

Яков Кедми

(фото: Михаил Почуев/ТАСС)

О том, почему российское признание Иерусалима не вызвало такой бурной международной реакции, при каких условиях роспосольство могло бы быть перенесено из Тель-Авива и как теперь будет развиваться ситуация в палестино-израильском конфликте, газета ВЗГЛЯД побеседовала с бывшим главой израильской спецслужбы «Натив» Яковом Кедми.

ВЗГЛЯД: Господин Кедми, тема признания США Иерусалима и переноса туда американского посольства уже не в первый раз приводит к скандалу и конфликту. Можно ли было как-то решить эти вопросы, избежав конфликта и жертв? Например, как это удалось сделать России.

Яков Кедми: Да, как раз российский пример и демонстрирует способ честного, правильного решения данной проблемы с точки зрения установления справедливости. С одной стороны, все-таки признать Иерусалим нашей столицей, а с другой – не обострять обстановку, не выходить за рамки международного права. То есть Россия признала только Западный Иерусалим, который мы провозгласили столицей Израиля еще в 1951 году и который до России никто не признавал как столицу.

Конечно, сами мы считаем, что единый Иерусалим – это наша столица, так как мы его объединили. Но это решение международное сообщество не признало, поэтому Россия не выходила за эти рамки. И это всех устроило.

ВЗГЛЯД: А можно ли было бы как-то в такой же спокойной, бесконфликтной форме организовать и перенос посольства в Иерусалим? И почему Россия этого не делает?

Я. К.: Если бы было заявлено, что США признают Западный Иерусалим, они легко бы могли перенести посольство в Западный Иерусалим безо всяких проблем.

Дело в том, что, в отличие от США, Россия признает Палестинское государство. Поэтому она действует по принципу: когда мы сможем открыть посольство в столице Палестинского государства (в качестве которой Москва определяет Восточный Иерусалим), тогда мы сможем и перенести диппредставительство в израильскую столицу. То есть,

когда Израиль разрешит российскому МИДу открыть посольство в Восточном Иерусалиме, Москва также откроет посольство и в Западном Иерусалиме.

Но пока мы не признаем Палестинское государство и считаем, что весь Восточный Иерусалим является территорией Израиля, это невозможно. У стран, которые не признают Палестинское государство, как США, такой проблемы нет.

ВЗГЛЯД: Получается, Трампу просто нужен был весь этот скандал, раз он не стал его избегать?

Я. К.: Он не думал, что будет скандал, не думал о результатах. Его интересовал немедленный эффект в укреплении его внутриполитической позиции против Демократической партии. Этого он добился. Остальное его не интересовало. Это результат непонимания и безразличия к каким-либо побочным результатам.

Трамп, когда пошел на решение о переносе посольства и признании Иерусалима, решил навести тень на плетень, сказал про Иерусалим вообще, чем вызвал нарекания других стран, в том числе и Европы. Он решил выйти из этого положения чисто пропагандистски, дескать, границы того, что мы признали, будут определены потом в процессе переговоров.

Кроме того, это типичная американская работа на публику, в том числе и с переносом посольства. Ну, четыре чиновника из консульства переедут в Иерусалим, вывеска сменится. Но практически оно не будет функционировать как полноценное посольство в другой стране, потому что все основные функции будут в Тель-Авиве. Так, например, неясно, могут ли жители Восточного Иерусалима обращаться в посольство или нет. А жители Западного Иерусалима будут ли получать визы в Штаты теперь в Иерусалиме или по-прежнему в Тель-Авиве. Трамп решил оставить эти вещи неопределенными.

ВЗГЛЯД: Как дальше будет развиваться ситуация? Стоит ли ожидать нарастания конфликта?

Я. К.: Нет, не стоит. Они выполнили свою задачу. Тем более все это было больше связано с 70-летием Израиля, чем с решением Трампа о переводе посольства. Против нарастания конфликта настроен Египет, который уже потребовал от ХАМАС резко сбавить накал, а также Саудовская Аравия. Так что ХАМАС, находящемуся под сильным влиянием Каира и Эр-Рияда, придется немного успокоиться. Кроме того, свой политический эффект ХАМАС уже получил.

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Я. К.: Я бы не обвинял всех арабов. Инициатива была от ХАМАС из-за его внутренних проблем. Это попытка заявить о себе, оказать давление, чтобы получить дополнительные ассигнования, которых им очень не хватает. ХАМАС провел демонстрацию, не думая о тех, кого посылал под пули. В любом случае, касательно нашей позиции, мы знаем точно, что никто нашу границу не перейдет. А кто перейдет, будет ликвидирован.

ВЗГЛЯД: А как насчет демаршей президента Турции Эрдогана, попыток продвинуть резолюции в ООН?

Я. К.: Эрдоган может кричать сколько угодно. Никто на его истерики серьезного внимания не обращает. А в ООН будет обсуждение, но резолюции, которая осуждает Израиль или Штаты, принято не будет. Резко антиизральская революция будет заблокирована, либо она будет пустая.